Turistik tesis değil huzurevi istediler

BODRUM'da 30 dönümlük araziye turistik tesis yapacağı belirtilen iş adamı Ali Ağaoğlu'na mektup gönderen Muğla Çevre Platformu, bundan vazgeçip, yerine yaşlı ve kimsesiz vatandaşlar için huzurevi yapılmasını istedi.

Bodrum'un Yalıçiftlik Mahallesi'ndeki Gerenkuyu Koyu'nda denize sıfır 30 dönümlük arazide bugün açıklama yapan Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) ve Bodrum Kent Konseyi üyesi Rezzan Şebin, iş adamı Ali Ağaoğlu'nun bu araziye turistik tesis inşa edeceğini iddia etti. Gerenkuyu Koyu'nda, yaz aylarında Bodrum halkının ve binlerce yerli turistin denize girdiğini dile getiren Şebin, 1 kilometre uzunluğunda sahil şeridi bulunan araziye turistik tesis yapmaktan vazgeçilerek yaşlılar ve kimsesizler için ömürlerini geçirecek bir huzurevi yapılmasını istedi.

Gerenkuyu'nun Bodrum'un rutubeti en az sessiz sakin koylarından biri olduğunu söyleyen Şebin, "Buraya genellikle ilçemizin köylerimizin yaşlıları gelir, yaz kış dinlenir rahat nefes alır. Burası Bodrumluların ve yerel turistlerin rahatça denize girebildiği iki üç koydan biri olarak kalmıştır. Sayın Ali Ağaoğlu'nun turistik tesis yapması ile birlikte bu koy da halka kapanacak. Ağaoğlu'na bugün mektup göndererek isteğimizi belirttik. Buraya bir huzur evi yapsın ve insanlar ömürlerinin son günlerini burada huzur içinde geçirsinler, kendilerinin buradan alacağı hayır duaları çok fazla olacaktır" dedi.

Bisikleti ile tura çıkan ve Bodrum'daki bir yat acentesinde yöneticilik yapan 33 yaşındaki bir çocuk annesi Deniz Sezgün de "Burası mavi yolculuğun Gökova'da başladığı ilk ve bakir kalan son koylardan birisi. 17 yıldır burada yaşıyorum. Yatların günübirlik tur teknelerinin rahatlıkla girebildiği konaklayabildiği, insanların rahatça denize girip gün boyu dinlenebildiği bir yer. Bodrum'da turistik tesis yapılan her koyun halka kapandığına tanık oluyoruz. Sayın Ağaoğlu da halka yönelik bir tesis yapar ve koyu kullanıma kapatmaz ise hem örnek bir yatırımcı olur hem de bir ilki gerçekleştirmiş olur" dedi.

DHA