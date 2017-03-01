Türk Kızılayı Kerkük'teki Türkmen sığınmacılara yardım eli uzattı

Türkiye Cumhuriyeti Türkmen sığınmacılara destek sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda Türk Kızılayı, Türk dernekleriyle işbirliği yaparak Kerkük'e bağlı Leylan kasabasında yer alan Yahyava kampı'ndaki sığınmacı ailelere insani yardım dağıttı.

Kampta ikamet eden tüm ailelere, gıda ürünleri, kırtasiye ve elbiseler dağıtıldı. Kampta bulunan Türk Kızılayı'nın Irak sorumlusu Serdar Yıldız yaptığı basın açıklamasında, "Irak Kızılayı ile ortak olarak bölgede ihtiyaç tespitlerimizi sürdürüyoruz Yahyava kampındaki yetkililerle yapmış olduğumuz görüşmeler sonucunda buraya Musul operasyonları sonrası 60 yeni ailenin geldiğini öğrendik ve malzeme ihtiyaçlarının olduğunu belirledik, söz konusu faaliyet çerçevesinde, gıda malzemesi, yatak ve giyim malzemesi hazırlayarak 60 ailenin ihtiyaçlarını karşılamak üzere buraya geldik. Ayrıca Türkiye'den yapılan bağışlarla Mektebim okullarının okul malzemeleri vardı burdaki öğrencilere dağıtılmak üzere Yahyava kampına sevkettik buradaki ihtiyaç sahibi olanlara dağıtımını yapacağız'' diye konuştu. Yahyava sığınmacı kampı'nda okuyan kız ve erkek öğrencilere elbiseler dağıtıldı.

Yardımları alan öğrencilere ders veren öğretmenler, bu güzel çalışmadan dolayı Türkiye ve Türk Kızılayı'na teşekkürlerini sundu.

Görüntü dökümü

Türk Kızılayı yardımlarını taşıyan kamyonetler kampa giriş yaptı

Yardım paketleri kampta toplandı

Yardım dağıtımında kareler

Türk Kızılayı'nın Irak sorumlusu Serdar Yıldız ile röportaj

Kerkük il meclisi Türkmen üyesi Ali Mehdi ile röportaj

Türkiye'de okuyan bir Türkmen öğrenci ile röportaj

DHA