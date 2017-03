Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde ikinci gün

TÜRKİYE’nin en önemli ekonomi buluşmaları arasında yer alan Capital ve Ekonomist Dergileri’nin organizasyonunda, Garenta ana sponsorluğunda düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi’nin ikinci gün programı 'Girişimcilik: Türkiye Ne Yapmalı' paneliyle başladı. Panelde konuşan Simit Sarayı İcra Kurulu Başkanı Abdullah Kavukcu, Amerika’da bir grupla 2018 yılında 500 mağaza için konuştuklarını söyledi. SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz da, köyüne olan borcunu ödemek için köyüne dönenlere 5 inek vereceğini belirtti.

Uludağ Grand Yazıcı Otel’de Deniz Bank CEO’su Hakan Ateş’in moderatörlüğünde gerçekleşen oturuma Simit Sarayı İcra Kurulu Başkanı Abdullah Kavukcu, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Emre Zorlu, SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz, Dünya KOBİ Forumu Danışmanı ve Dünya Bankası Eski Başkan Vekili Janamitra Devan, VINAYA CEO’su Kate Unsworth ile Türk Telekom CEO’su Paul Doany katıldı.

Deniz Bank CEO’su Hakan Ateş, herkesin üzerinde söz alacağı bir platform yaratmaya çalışacaklarını belirterek, “Girişimciliği konuşacağız. Eski tür girişimcilik ‘out’, Endüstri 4.0 girişimciliği ‘in’. Türkiye’de her yıl kurulan şirketlerin yüzde 13’ü girişimci. Girişimci şirketlerin yarısı son 5 yılda kurulmuş. Ülkemizde bu alanda Ar-Ge harcamaları 21 milyar TL olmuş. Bunu masaya yatıracağız” dedi.

KAVUKCU: AMERİKA’DA BİR GRUPLA 2018 YILINDA 500 MAĞAZA İÇİN KONUŞUYORUZ

Türk simidini dünyaya tanıtan Simit Sarayı İcra Kurulu Başkanı Abdullah Kavukcu, Türk topraklarının bir ürününü dünyaya yedirmek için çaba sarf ettiklerini söyledi.

İlk başlarda yaptıkları girişimlerinin alay konusu olduğunu söyleyen Kavukcu, “Bu toprakların bir ürününü marka yapmak için uğraşıyoruz. Dünyada bildiğimiz markalar her ülkede farklı bir lezzetle sunum yapıyor. Amerika’da farklı Londra’da farklı lezzet yiyorsunuz. Biz ise her mağazamızda aynı lezzeti sunuyoruz. Biz kilogramda 17,5 dolar da ihracat yapıyoruz. Türkiye’nin ortalaması 1,35 dolar. Biz bir örneğiz genç girişimciler için. Simitten hamburgere rakip diye başlık attılar bazı gazeteler. İlk başlarda bizlerle dalga geçtiler. Kriz dönemlerinde, 2002 yılında bankacılar kapatıyordu biz de mağazaları tutuyorduk. Bugün geldiğimiz noktaya baktığımızda ülkede 10 yıllık serüvenimiz oldu. Sonra da yurt dışına atıldık. Şu an Amerika’da bir grupla 2018 yılında 500 mağaza için konuşuyoruz. Farklı bir büyüme stratejimiz oluştu. Çok iyi bir ekibimiz var. Merkezimizi Londra’da kurduk. Türkiye’de öğrendiklerimizi oraya aktarıyoruz” dedi.

DEVAN: EDİSON BİNLERCE KEZ HATA YAPTI, BAŞARISIZLIKLARA AÇIK OLUN

Singapurlu olan Dünya KOBİ Forumu Danışmanı ve Dünya Bankası Eski Başkan Vekili Janamitra Devan, gençlere girişimcilik ve inovasyonun aşılanması gerektiğini söyledi. Başarısızlıkların cezalandırılmaması gerektiğini söyleyen Devan, şöyle devam etti:

“İnovasyon bana göre girişimciliğin ayrılmaz parçası. Başarılı birçok ülkeyi gözlemleme fırsatım oldu. Hong Kong, Singapur, New York’u gördüm ama bütün bunlar arasında ortak bazı özellikler görebiliyorsunuz olay inovasyona geldiğinde. Girişimcilik ve inovasyon başarıya götürecek. İnovasyon bir yönetişim gerektirir. İnovasyon kendiliğinden gelişecek bir şey değildir. Bu ortamın yaratılması lazım. Bir de esneklik payı bırakılması gerekiyor. Disiplinler arası bir konseptle çalışacak olursanız ve yeni fikirlere açık olup deneyler yapmaya açık olursanız sonuç alır ve başarıyı yakalamış olursunuz. Türkiye’nin eğitim sisteminde atılım yapmaya ihtiyacı var. Örneğin Singapur’da eğitim sistemi son derece disiplinli. Yönetimin olduğu yerde inovasyonun imkansız olacağını söyleyenler olacaktır ama ben buna inanmıyorum. Uzun süre deneyimleri olanlar gençlerle bir araya getirilebilir. Bence girişimcilik ve inovasyon anlamında ailelere çok şey düşüyor. Anne babalarınızı düşünün kaçı ‘gidin girişimci olun’ demiştir. Genellikle odaklanmanızı istedikleri şeyler doktor, öğretmen ol derler. Doğal olarak ailelerin de rolü unutulmamalı. Hataları başarısızlıkları kabul eder durumda olun. Edison binlerce kez hata yaptı, başarısızlıklara açık olun. Başarısızlıkları da cezalandırmayın.”

EMRE ZORLU: GİRİŞİMCİLERE PATRONLUK TASLAMAMAMIZ LAZIM

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Emre Zorlu da girişimcilik konusunda görüşlerini açıkladı. Kendisini bir girişimci olarak tanımlamadığını söyleyen Zorlu, firmaların girişimcilere büyük önem vermesi gerektiğini söyledi. Zorlu, “Ben girişimci değilim ama girişimci bir aile içerisinde büyüdüm. Ailem çok girişimci olmasına rağmen ben girişimci olabilir miyim diye düşünüyorum. Ben girişimci olabilmenin nasıl olabilmesi gerektiğini, bu iş içerisinde sürekli olmamdan dolayı bunları gözlemledim. Ailemi biraz seri girişimci olarak görüyorum. Farklı farklı sektörlere girdik. Bir şekilde yeni işleri nasıl yaparız diye düşünüyoruz. Girişimcilik, bir sektöre girmeye çalıştığımız zaman her zaman bir işi nasıl farklı yapabiliriz, farklı olarak nasıl yaparızın başarısı var burada. İnovasyonun da temelinde aslında mevcudu yıkmak onu farklı yapmak var. Ben bizim şirketimizde bunun olduğunu görüyorum. Eksikleri nasıl kapatabilirim diye düşünüyorum. Benim şirkette konumlandığım yer aslında dışarıdaki inovasyonu nasıl entegre edebilirimdir. 2+2’den 5’i nasıl yaratabilirimi düşünüyorum. Günümüzde teknoloji çok hızlı ilerliyor. Artık bir haberi olayı bir saat sonra öğrendiğiniz zaman ‘bu eskimiş’ deniyor. Artık bu girişimcilikle ‘sen ne yaptın’ ‘ben ne yaptım’ değil ‘biz ne yaptık’ı düşünmemiz ve böyle hareket etmemiz lazım. Girişimcilere patronluk taslamamamız lazım, onlardan bir şeyler öğrenmemiz lazım” diye konuştu.

KORKMAZ: KÖYÜME GERİ DÖNENLERE 5 İNEK VERECEĞİM

Batık olan ve kredilerini ödeyemeyen şirketleri satın aldıklarını söyleyen SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz ise girişimcilik serüvenin daha köy hayatında başladığını söyledi. Espriyle bu serüvenini anlatan Korkmaz, “Biz şirket olarak bankalardan kredi çekmiş ancak 10 liralık otele 20 liralık kredi kullanmış ancak başarılı olamamışları satın alıyoruz. Daha doğrusu bankaların kapısını çalıyoruz ve riskleri satın alıyoruz. Hukuki yollardan yapıyı tertemiz hale getiriyoruz. Biz çok farklı bir şeyi başarmıyoruz. Eskiden büyük balık küçük balığı yutuyordu, bizde ise hızlı olan balık yavaş olan balığı yutuyor. Biz hep öyle hareket ettik. Bizim memlekette duş yoktu. Ahırda duş alırdık, elektrik de yoktu. Ben orada hep girişimcilikle ilgili hayaller kurardım. Köye ilk duşu, tuvaleti ben getireceğim diyordum. Dedelerim, köyümdeki insanlar, ben şehirde okumaya giderken köydeki yaşlı insanlar benim yumurtamı lavaşın içerisine sararlardı. Cebime demir harçlık koyarlardı. Ama şimdi o kişilerin çocuklarını istihdam ediyorum. Onlara destek oluyorum. Köyüme borcumu ödemek için köyüme geri dönenlere 5 inek vereceğim. Bu girişimciliğin çok dayağını yedim ama hiç vazgeçmedim. Ben hayatımda büyüyen herkesin, ne iş yaparsa yapsın ‘bu iyi iş yapıyor, başarılı olur’ dedim. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Taş atmayın, gül atın insanlara. Gençlere şunu tavsiye ediyorum; hayal kurun, hayal kurarken ne kadar taşlarlarsa taşlasınlar asla vazgeçmeyin. Çelme takarlar çamur atarlar ama siz asla ve asla vazgeçmeyin” dedi.

DOANY: BÜYÜK ŞİRKETLER KÜÇÜKLERİ DESTEKLEMELİ

Türk Telekom CEO’su Paul Doany de girişimcilikle ilgili görüşlerini açıkladı. Doany, “Problemin parçası olan insanlar problemi çözemezler. Doğru becerileriniz yoksa, fazla teknolojiye odaklanıp pazarlama kısmını kaçırırsanız sıkıntıda kalırsınız. Şirketlerin çoğu bu konuda başarısız olma riski taşıyor. Önemli olan insan faktörünü unutmamaktır. Tüm almış olduğum şirketlere yatırım yaptım. Kişisel olarak yatırım yapmaya devam ettim. İnovasyon ile yolumuza devam edebilmek anlamlı bir iş kurmamızı sağlayacaktır. Büyük şirketler daha küçük şirketleri desteklemelidirler. Bir şirketi satmak için kurmamız gerekiyor. Türkiye benim için çok ilginç ülkelerden biri oldu. İnandığım yaşadığım bir ülkeye yatırım yaptım. Benim için oldukça heyecanlı oldu bu süreç. Farklı piyasalara ve pazarlara açılabildim. Gençlerin yeteneklerini ortaya çıkarmaları lazım” diye konuştu.

UNSWORTH: TEKNOLOJİYİ HAYATIMIZA NASIL ENTEGRE EDECEĞİMİ ARAŞTIRIYORUZ

Giyilebilir teknoloji ürünleri tasarımları yapan firma sahibi olan VINAYA CEO’su Kate Unsworth, teknolojiye entegre konusunda çalışma yaptıklarını söyledi. Unsworth, “Gerçekten teknoloji endüstrisine kendimi uyarlasam da teknolojinin hayatıma negatif etkisini gördüm. İnsanlarla ilişkilerimi negatif etkiliyordu. Facebook’tan gençlerle tanıştığımızda kendimizi onların online profiline ayarlıyorduk. Dolayısıyla teknoloji alanında çalışan biri olarak bu alanda biraz daha bilinçli olmamız kanaatine vardım. Üretmiş olduğumuz ürünler sadece toplumsal davranışlarımızı etkilemiyor, bakış açımızı da etkiliyor. Ben teknolojiyi daha az destekleyen biriyim. Teknolojiyi ilerleyen dönemde hayatımıza nasıl entegre edeceğiz bunu araştırıyoruz. Bu ürünlerin şarj edilmesi noktasında insan vücudunun araştırılması taraftarıyım. İnsanın hareket etmesi ile bir ürün şarj edilebilir. Ben her zaman hiçbir şeyin aciliyeti yok diyorum. Özellikle çok büyük bir teknoloji şirketi içinde çalışırken her gün yüzlerce mail alıyordum. Herkes yaptığı işin önemli olduğunu dile getiriyordu. Bir firmada çalışırken hiç uyumuyordum ve sürekli çalışıyordum. Birileri ‘bu acil bitirilmeli’ dediklerinde baktığınızda aslında bu aciliyetin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini düşündüm. Şirketimde ürettiğim ürünlerden biri de tüm bildirimleri bir araya toplayan filtreleyen bir sistemdi. Mesela hangisi önemli onu görebiliyordunuz. Yani bu sistem aciliyeti olan bildirimleri almanızı sağlıyor” dedi.

KARALİ: ÜLKEMİZİN GENÇ VE DİNAMİK YAPISIYLA YENİDEN ATAĞA GEÇECEĞİZ

Oturumun ardından Metal Yapı Konut Genel Müdürü Akın Karali de kısa bir konuşma yaptı. 37 yıldır gayrimenkul turizm olmak üzere 21 grup şirketiyle faaliyette bulunduklarını belirten Karali, “En son olarak da eğitim sektörüne girdik. Böyle büyük organizasyonları da destekliyoruz. Doğa Okulları’nı satın aldık. 11 bin çalışanı olan Doğa Okulları ile yolumuza devam ediyoruz. Ülkemize faydalı olmaya çalışıyoruz. 2017 yılında ülkemizin genç ve dinamik yapısıyla yeniden atağa geçeceğiz. Ülkemize değerli projeler sunmaya devam edeceğiz” dedi.

