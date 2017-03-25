Ümit Özdağ: Hollanda krizinde Başbakan istifasını verdi mi (2)

'HESAP SORACAKSAN, ALMANLARA SOR'

Gaziantep Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ, Genel Maden İşçileri Sendikası Şemsi Denizer Salonu’nda, ‘Demokrasinin Türk toplumundaki yeri ve önemi’ konulu konferansa katıldı. Hollanda’da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'na yapılanları asla kabul etmediklerini belirten Prof. Dr. Özdağ, şöyle konuştu:

“Bir İsrail, bir Amerika bakanına yapılamayacak şey, Türkiye Devleti’nin bakanına yapılıyor, arabası durduruluyor, polis mafya muamelesi yapıyor. Biz bunu affetmiyoruz. Hollanda’nın bir Türk bakanına bunu yapmasını kabul etmiyoruz. Birilerinin referandum hesaplarıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bakanını bilerek bu duruma itmesini de kabullenmiyoruz. Hesap sorulacaksa Almanlara sorulsun. Almanlar bize silah ambargosu başlattılar. Şimdi hesabı git Almanlardan sor. Nasıl sor biliyormusun, Alman savaş uçakları hergün İncirlik’ten kalkıyorlar. Suriye üzerinden uçuyorlar, IŞİD ve PKK bölgesinin larını çekiyorlar ve PKK ile çektikleri ları bize vermiyorlar, sadece IŞID’i veriyorlar. Aylardan beri böyle. Şimdi tam da silah ambargosu uyguluyorlarsa, ‘ben de senin uçaklarını geri gönderiyorum’ de hadi. Bize silah ambargosu koyan Almanya’nın uçaklarını geri yolla da ciddi olduğunu anlayalım.”

Ameraki’ya yapılacak direk uçuşlarda kabine cep telefonundan daha büyük elektronik cihazların alınmaması kararına da değinen Prof. Dr. Özdağ, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na öneriyorum; Bir laptop alsın, koltuğunun altına koysun New York uçağına binsin. Bakalım New York’a gidiyor mu Hani Hollanda’ya kafa tutmuştu ya. Şimdi bunu da Amerikalılara yapsın, ya da bıraksınlar artık Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin saygınlığını referandum oyunlarında harcamaktan vazgeçsinler” dedi.

DHA