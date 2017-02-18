Üniversite kampusundaki kafede yangın çıktı

ERCİYES Üniversitesi kampusundaki Fen- Edebiyat Fakültesi yanındaki kafeteryada çıkan yangında hasar gördü.

Fakülte binası yanındaki Çardak Cafe'de henüz bilinmeyen nedenle bugün öğle saatlerinde yangın çıktı. Hafta sonu tatili olduğu için kapalı olan kafeteryadan alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.

Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale edip söndürdü. Ölen ve yaralanan kimsenin olmadığı yangında kafeterya zarar gördü.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

DHA