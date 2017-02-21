Yaban hayvanları için kasaptan et alıp, doğaya bıraktılar

SİİRT'te kötü hava koşulları ve soğuk nedeniyle dağlık alanlarda aç kalan yaban hayvanları için çevreciler ve avcılar tarafından kasaptan alınan etler doğaya bırakıldı.

Siirt Çevre Orman ve Milli Parklar Müdürlüğü ile Avcılar ve Atıcılar Derneği, yabani hayvanlar için doğaya yem bıraktı. Katır sırtında taşınan yemler, Gökçebağ Beldesine bağlı dağlık alanlardaki yabani hayvanların beslenmeleri için bırakıldı. Siirt Çevre Orman ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlisi Faruk Türücü, kar yağışından dolayı yabani hayvanların besleme konusunda zorluk yaşadıkları için yem bırakma çalışmaları yaptıklarını belirterek, "Bölgemize yoğun bir kar yağdı bu kardan ötürü doğada bulunan yabani hayvanlar beslenmekte sıkıntılar çekiyor. Avcılar ve Müdürlüğümüz düzenlediği ortaklaşa doğaya yem bırakma sayesinde doğada bulunan yabani hayvanlar aç kalmayacaklardır" diye konuştu.

Her yıl böylesi çalışma yaptıklarını söyleyen Siirt Avcılar ve Atıcılar Derneği Başkanı Hüseyin Gül ise hayvanlar için kasaptan et aldıklarını söyledi. Gül, "Yaptığımız böyle bir çalışmanın örnek bir çalışma olacağını umuyorum. Bölgemizde yırtıcı hayvanlar var. Bu yırtıcı hayvanlar aç kaldığı zaman köylere veya şehre iniyor ve gerek kendi, gerekse vatandaşlara zarar veriyor. Bizler onlar içinde kasaplardan aldığımız etleri getirdik ve doğaya bırakıyoruz" diye konuştu.

DHA