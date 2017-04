Yeşilyurt Belediyesi asfalt üretim tesisinin açılışı yapıldı

GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Yeşilyurt Belediyesi Asfalt Üretim Tesislerinin açılışında yaptığı konuşmada, “Malatya, yerel yönetimler açısından çok şanslı. Büyükşehir Belediyemizin önderliğinde Yeşilyurt ve Battalgazi Belediyeleri olmak üzere diğer belediyelerimiz kaliteli hizmet noktasında başarılı işler yapıyorlar. Belediyelerimiz içme suyu ve diğer alt ve üst yapı hizmetlerini halkımıza ulaştırıyorlar. Malatya’mız, Yeşilyurt İlçemiz her yönüyle kalkınıyor ve büyüyor” dedi.

Yeşilyurt Belediyesinin iştiraklerinden Yeşilyurt İnşaat bünyesindeki Asfalt Üretim Tesislerinin Açılış Törenine Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, AK Parti Milletvekilleri Mustafa Şahin ile Nurettin Yaşar, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, AK Parti İlçe Başkanları, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları, Kurum ve Kuruluş Müdürleri, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri, Mahalle Muhtarları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ASFALT ÜRETİM TESİSLERİMİZ HAYIRLI OLSUN

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Asfalt Üretim Tesislerinin açılışını onurlandıran Bakan Bülent Tüfenkci başta olmak üzere diğer tüm misafirlerine teşekkür etti.

2016 Yılı Aralık Ayında devraldıkları Asfalt Üretim Tesislerinde saatte 160 ton sıcak asfalt üretimi yapılacağını ifade eden Belediye Başkanı Polat, şunları söyledi:

"Plentimizi devraldıktan sonra gerekli bakım ve onarım, teknolojik revizyon ve kalibrasyonları yapılıp üretime hazır hale getirilmiştir. Değiştirilen ve yeniden programlanan otomasyon sistemi ve eklenen sensörler ile asfalt karışımının fiziksel özellikleri, karışım oranları ve sıcaklık gibi en önemli etmenler operatörler tarafından anlık olarak izlenmektedir."

ÇAKIR: KALİTELİ HİZMETLER AK PARTİ’NİN FARKIDIR

Asfalt Üretim Tesislerini hizmete sunan Yeşilyurt Belediyesini tebrik eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise, "Belediye Başkanımız ilçemizin sosyal ve kültürel yönden gelişimi, alt ve üst yapı hizmetlerini, yol açma ve genişletme hizmetlerini başarıyla sürdürüyor. AK Parti’nin hizmet Belediyeciliği her yönüyle farkını ortaya koyuyor. Büyükşehir Belediyemiz ve İlçe Belediyelerimizin ortaklaşa çalışmalarıyla hizmetlerimizi çok yoğun sürdürüyoruz" dedi.

TÜFENKÇİ: YEREL BELEDİYELERİMİZ ÇOK AKTİF ÇALIŞIYOR

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ise Malatya’da belediyelerin çok başarılı hizmetlerde bulunduğunu söyledi. Malatya'nın yerel yönetimler açısından çok şanslı olduğunu söyleyen Tüfenkçi, "Büyükşehir Belediyemizin önderliğinde Yeşilyurt ve Battalgazi Belediyeleri olmak üzere diğer belediyelerimiz kaliteli hizmet noktasında başarılı işler yapıyorlar. Belediyelerimiz içme suyu ve diğer alt ve üst yapı hizmetlerini halkımıza ulaştırıyorlar. Güzel Malatya’mız her yönüyle kalkınıyor ve büyüyor. El birliği yaparak Malatya’mızı en ücra köşesine kadar kalkındıracağız" dedi.

Hedeflerinin Türkiye’deki refah seviyesini yükseltmek ve işsizliği ortadan kaldırmak olduğunu belirten Bakan Tüfenkci, "Bizler inanıyoruz ki; bu hizmetlerle Türkiye’nin refah seviyesi yüksek, gelir düzeyi yüksek imkânlara kavuşacak. Biz istiyoruz ki insanlarımıza iş bulalım, üretimi ve ihracatı artıralım ve dünyada söz sahibi olalım. Yatırım yapan sanayicilerimizin önünü açtık, kolaylıklar sağladık, teşviklerden yararlanmalarını sağladık. Burada üretim yapmak için 334 firma müracaat etti. Bu firmaların öngördüğü istihdam sayısı 43.500’dür, bu aş ve iş demektir. Bunun %50’sinin yatırıma dönüştüğünü hesaplarsak yine de iki sen içerisinde 20 bin kişiye iş bulmuş olacağız. Ben inanıyorum ki; iki senede bu yatırımlar gelecek ve Malatya’da işsizlik kalmayacak" diye konuştu.

Protokol konuşmalarından sonra TEDAŞ Cami İmamı Serkan Duran tarafından okunan duanın ardından Asfalt Üretim Tesislerinin açılış kurdelesi Bakan Tüfenkci ve diğer protokol üyeleri tarafından kesildi.

DHA