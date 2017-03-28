Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na: Önce 'Evet' oyu verenler haindir cümlesinin hesabını ver

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirirken, 'Hem 'Evet' diyenlere vatan haini diyeceksin, hem de kalkıp 'Hayır' diyenler şöyle böyle deniyor diye istismar şovları yapacaksın. Sen önce meydanlara çık, 'Evet oyu verenler haindir' cümlesinin hesabını ver. İşi, gücü milletin faydasına olmayan işlerle uğraşmak, kafa karıştırmak' dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ile önce özel uçakla Konya Havalimanı'na geldikten sonra helikopterle Karaman'a geçti. Başbakan Yıldırım, Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda AK Parti tarafından düzenlenen mitingde halka seslendi. Meydanda toplanan partililere üzerinde ‘Evet' yazan dövizler ile birlikte Türk Bayrakları ve Ak Parti bayrakları dağıtıldı. Bayraklar dağıtılırken kısa süreli izdiham oldu. Polis meydan çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken izleyiciler üstleri aranarak alana alındı. Meydana üzerinde Başbakan Binali Yıldırım'ın ının bulunduğu ‘Kararımız net oyumuz evet' yazılı pankart asıldı. Ayrıca Başbakan Yıldırım'ın yaklaşık bir ay önce Karaman'a havaalanı yapılması sözüne karşılık, ‘Hava yolu halkın yolu. Önce memleket tabi ki evet. Teşekkürler Başbakanım' yazılı dev pankart asıldı.

Meydanda bulunan apartmanların balkonları da mitinge destek verenler tarafından dolduruldu. Miting alanın yakın noktadaki bir apartmanın 4'üncü katında bulunan Ensar Vakfı Karaman Şubesi'nin bulunduğu balkon da ellerinde Türk Bayrakları ve Ak Parti bayraklarının bulunduğu gençler tarafından dolduruldu.

''VESAYET ODAKLARI KIRMIZI KART GÖRECEK''

Başbakan Binali Yıldırım, 16 Nisan'da yapılacak referanduma değinerek, '16 Nisan'da Karaman'da sandıkları 'evet' oylarıyla dolup taşacak mı 16 Nisan'da millet meydanda, sahada, vesayet odakları da kırmızı kartı görecek ve Türkiye geleceği doğru emin adımlarla ilerleyecek' dedi.

'NEFESİNİZİ TÜKETMEYİN DEĞMEZ'

Başbakan Yıldırım, 'Hayır' şarkısını söyleyenlerin, milletin 'evet' demeye karar verdiğin görünce telaşa kapıldığını, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun da her gün bir yalan uydurduğunu söyledi. Bu sırada meydandakiler Kılıçdaroğlu'nu yuhalayarak tepki gösterince Başbakan Yıldırım, 'Nefesinizi tüketmeyin değmez' dedi. Konuşmasında Kılıçdaroğlu'nun eleştiren Başbakan Yıldırım, şunları söyledi:

'Şimdi öyle gün görmemiş yalan var bunda. Bu sabah diyor ki, sadece cumhurbaşkanı, sadece vali, sadece büyükelçi bu değişiklik olursa Türk bayrağı taşıyacak, başka kimse taşıyamayacak. Şu bayrakları bir kaldırın da Kılıçdaroğlu bir görsün. Bu bayrağa göz dikenin, bu bayrağa edenin canına okur Karaman. Bu bayrak inmez, bu ezan dinmez. Bu bayrağa laf edemezsiniz. Ağzından çıkanı kulağı duymuyor. Aşağı mahallede yalan söylüyor, yukarıya gelmeden unutuyor. Tekrar bir yalan söylüyor. Hem 'evet' diyenlere vatan haini diyeceksin, hem de kalkıp 'hayır' diyenler şöyle böyle deniyor diye istismar şovları yapacaksın. Sen önce meydanlara çık, 'evet' oyu verenler haindir cümlesinin hesabını ver. İşi, gücü milletin faydasına olmayan işlerle uğraşmak, kafa karıştırmak. 82 model darbe mahsulü bir anayasa sımsıkı sarılmış. Her tarafı dökülen bu anayasayla Türkiye'nin geleceği inşaa olur mu Darbe anayasasıyla genceler geleceğini inşaa edebilir mi'

'KILIÇDAROĞLU'NUN TEK BAŞINA ÇALIŞARAK, İŞ BAŞINA GELME DİYE HEDEFİ YOK'

Başbakan Yıldırım, yeni anayasayla işin sahibinin millet olacağını belirterek, 'Yeni anayasayla milletin iradesiyle, ortak olmaya çalışanlar 15 Temmuz planlayanlar, 17-25 Aralık'ı, Gezi olaylarını, e- muhtırayı , 12 Eylül'ü, 60'ı, 28 Şubat planlayanlar artık miladını dolduruyor, tarihin çöplüğünde yerlerini alıyorlar. Kılıçdaroğlu buna karşı çıkıyor. Çünkü Kılıçdaroğlu'un tek başına çalışarak, iş başına gelme diye bir hedefi yok' dedi.

CHP VE HDP İKİZ KARDEŞ

Başbakan Yıldırım, yeni anayasayla devlet içinde paralel yapılanmaları, çeteleşme ve, medya plazalarında hükümetler kurma ve yıkma döneminin sona ereceğini belirtti. CHP ve HDP'nin ikiz kardeş gibi olduğunu ifade eden Yıldırım, 'Manşetlerin değil, milletin söylediği olacak. Belki ikiz kardeşler, CHP ve HDP 'hayır' oyu vererek, ne vaat ediyorlar Kılıçdaroğlu ne yapıyor biliyor musunuz Muhtarlara bir araya geliyor, ey muhtarla 16 Nisan'da 'evet' çıkarsa 17 Nisan'da muhtarlıklar kapatılacak, işte yalan 1. Minibüsçülerin durağına gidiyor, 16 Nisan'da 'evet' derseniz sizin minibüs hatlarınız iptal olacak, yalan 2. Yalan 3, işadamlarıyla toplantı yapıyor, 16 Nisan'da 'evet' derseniz, bir gün sonra bütün fabrikalarınıza el konulacak, işyerleriniz elinizden alınacak. Ayak üstü 40 tane yalan söylüyor. Ben hangi birini düzelteyim. Bırakalım onla uğraşmayalım. İşimize bakalım. Bunlar pimi çekilmiş bomba gibi' diye konuştu.

'ŞEYTAN TAŞLIYORUZ'

Türkiye'de 14 yıldır bir taraftan hizmet yaparken, bir taraftan da şeytan taşladıklarını belirten Yıldırım, '14 yıldır biz millete hizmet ediyoruz ama bir yanda şeytan taşlıyoruz, şeytan taşlamadan vakit kaldığında, hastaneler, okullar, yollar yapıyoruz. Milletin gönlünü yapıyoruz. Şimdi bu yeni sistemle beraber artık bunlar bitiyor. Şeytan taşlamak yok. Engelli koşu yok. Artık engelsiz koşu var. Belirsizlik ortadan kalkıyor. Cumhurbaşkanı, başbakan anlaşmazlığı diye bir şey kalmıyor. Çünkü sistem değişiyor. Gücü sandıkta siz belirliyorsunuz. Memleketi kim yönetecek sizin oylarınız belirliyor. Yüzde 50 ile Cumhurbaşkanı'nı siz seçiyorsunuz. 5 yıl boyunca çalışıyor, sizin hizmetlerinizi yerine getiriyor, verdiği sözleri yapıyor. Diyelim ki, iyi çalıştı, 5 yıl daha istiyor, yok kardeşim iki dönem yeter' dedi. Eleştirilerini sürdüren Yıldırım, şöyle konuştu:

'İstiyorlar ki, bütün bu olumsuzluklara rağmen, 82 model anayasayla yola devam edelim. Pamuklara sarıp, sarmalansın kimse bu anayasa dokunmasın. Çünkü bu anayasa, milli iradeyi engellemek için iyi bir araç. İşlerine geldiğinde 367 icadı çıkartıyorlar. Yargı icadını ortaya çıkarıyorlar, vesayet odaklarını piyasaya sürüyorlar, parti kapatma kalkıyorlar, hatırlayın 2008'de Türkiye'nin en büyük iktidar partisinde kapatma davası açmadı mı bunlar 28 Şubat benzeri girişimlerle ayakta kalmaya çalışıyorlar. Bu mahkemeyle, bu anayasayla, mahkemelere koşup büyük projeleri engelliyorlar, Türkiye'nin gelişmesini yavaşlatıyorlar. Manşetlerle hükümetler düşmeyecek. Milletvekili transferiyle siyasetle oynanmayacak, güven oyunu da vekiller değil, milletin kendisi sandıkta verecek. İşte bütün bunlar olurken de, CHP'nin de HDp'nin de uykuları kaçıyor, keyfi kaçıyor. İki partinin de söylemlerine bakın, aynı. Boşuna ikiz kardeş demiyoruz. Kardeşlerimiz Karaman meydanını doldurmuş binlerce memleket sevdalısı.'

KILIÇDAROĞLU, EVE ELİ BOŞ DÖNECEK

Yıldırım, Kılıçdaroğlu'nun referandum sonunda da evine eli boş döneceğini belirterek, 'İstedikleri kadar 'hayır' desinler, istedikleri kadar karşı çıksın, Kılıçdaroğlu, 7 seçimdir eve eli boş dönüyor, bu seferde aynısı olacak' dedi.

AVRUPA'YA TEPKİ

Referandum çalışmaları nedeniyle Avrupa ülkelerinde yaşananlara da değinen Yıldırım, Avrupa Birliği ülkelerine tepki gösterdi. Terör örgütü PKK ve FETÖ'nün rahatlıkla Avrupa'da 'hayır' propagandası yaptığını ifade eden Yıldırm, şunları ekledi:

'Yurt dışında 'Evet' demek yasaklanıyor. Bunun adı düpedüz; ırkçılıktır. Bizim Türkiye olarak hiç bir ülkeyle alıp veremediğimiz yok. Türkiye meselelere bu kadar sükunetle, sağduyuyla yanaşırken, inatla kriz çıkarmaya, çalışanlara bu millet eyvallah etmez. 54 yıldır Türkiye'yi Avrupa Birliği oyalıyor, üye olacak diye. Türkiye ile ilişkileri bozmak bize bir kaybettirebilir ama Avrupa Birliği'ne daha çok kaybettirir. Onun için Türkiye'nin iç meselesi olan, bu halk oylamasında Avrupa'yı uyarıyorum. İçişimize karışmayın, kendi işinize bakın. Herkes yerini, yurdunu bilsin. PKK'ya eylem yaptırmak size mi düştü FETÖ'cülere kol kanat germek size mi düştü Karaman terör örgütlerini tedavülden kaldırmaya hazır mısınız'

DHA