Yolcu otobüsünde kaçak sigara ele geçirildi

SİVAS'ta polis ekiplerinin yol kontrolü sırasında bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, motor kısmında bin 60 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Sivas-Erzincan karayolunda uygulama yapılan Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste narkotik köpeğinin de kullanıldığı aramada, motor kısmına gizlenmiş vaziyette bin 60 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak sigaraların sahibine 5607 sayılı Kaçakçılık ile Mücadele Kanuna muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

DHA