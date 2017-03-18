Zonguldak'ta Çanakkale Zaferi kutlandı

ZONGULDAK'ta, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 102'nci yıldönümü nedeniyle tören düzenlendi.

Valilik önündeki Şehitler Anıtı'nda düzenlenen ilk törene Vali Ali Kaban, Ak Parti Zonguldak Milletvekilleri Hüseyin Özbakır, Faruk Çaturoğlu, CHP Milletvekili Ünal Demirtaş, Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, İl Jandarma ve Garnizon Komutanı Albay Haluk Selvi, İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı, askeri erkan, muharip gaziler, şehit aileleri ve öğrenciler katıldı. Anıta çelenklerin konulması ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Zonguldak Şehit Aileleri ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Mustafa Yorulmaz'ın konuşmasıyla tören sona erdi.

Vali Ali Kaban ve beraberindekiler, daha sonra Zonguldak Şehit Aileleri ve Sosyal Yardımlaşma Derneği ile Asri Mezarlık'taki Şehitliği ziyaret etti. Şehitlik ziyaretinde şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıldı, Kuran-ı Kerim okunarak dua edildi. Ardından Bülent Ecevit Üniversitesi'nde düzenlenen etkinlikte Çanakkale Savaşı canlandırıldı. Yaklaşık 1 saat süren program sonrasında izleyiciler, öğrencileri ayakta alkışladı.

DHA