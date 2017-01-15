Zonguldak’ta horoz dövüşü operasyonu: 11 gözaltı

ZONGULDAK’ın Ereğli İlçesi’nde, bir depoya yapılan operasyonda horoz dövüşüyle bahis oynatıldığı iddiasıyla 11 kişi gözaltına alınırken, 11 horoza ise el konuldu.

Kepez Mahallesi Veteriner Doğan Tuğrul Sokak’ta boş bir depoda horoz dövüşü yaptırıldığına yönelik bir ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri operasyon düzenledi. Polis, depo içerisinde horozların dövüşmesi için kurulan bir ring ile birlikte bahis oynayanlar ve seyirciler için oluşturulan tribün ile horozların muhafazası için hazırlanmış kutu bölmelerle karşılaştı. Ekipler, 11 kişiyi gözaltına alırken, horozlara ise el konuldu. İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen 11 şüpheliye, 'hayvanlara kötü muamele ve eziyet' suçlarından 290’ar lira idari para cezası uygulandı. Horozlar ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Zonguldak Şube Müdürlüğü’ne teslim edilecek.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA