Son dakika… İBB Meclisi’nde İlgezdi protestosu

İçişleri Bakanlığı'nın CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'ye görevden uzaklaştırması İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde protesto edildi. CHP grubu bugün başlayan aralık ayının ilk oturumunu terk etti. Meclis salonunda CHP sıraları boş kaldı.

Protesto öncesinde CHP Grup Başkanvekili Ertuğrul Gülsever gündem dışı söz alarak “Hani milli irade sandıktı? Allah’ın adaletine inananlar bu yola başvurmaz. 3 gün sonra sandık önümüze konulacak. Oy veren vatandaşı da mı görevden alacaksınız?” dedi.

AKP Grup Başkanvekili Temel Başalan da alınan kararın siyasi değil hukuki olduğunu savundu.