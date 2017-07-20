Son dakika: Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz’ı katleden PKK’lılar öldürüldü

Son dakika gelişmesini Tunceli Valiliği paylaştı. Öğretmen Necmettin Yılmaz'ı kaçırarak şehit eden 6 PKK'lı terörist aynı bölgede tespit edilerek silahlı İHA'lar ile vurularak öldürüldü.

Tunceli Valiliği, 16 Haziran’da aracı ile memleketine giderken, öğretmen Necmettin Yılmaz’ı kaçırdıktan sonra şehit eden 6 PKK’lı teröristin, silahlı insansız hava aracı (SİHA) tarafından yerleri tespit edildikten vurularak öldürüldüğünü açıkladı.

Valilik, İl Jandarma Komutanlığı’nca 19 Temmuz’da Nazımiye İlçesi mülki sınırları içerisinde icra edilen keşif gözetleme faaliyetleri sırasında, silahlı insansız hava aracı (SİHA) tarafından bir grup PKK’lı teröristin tespit edildiğini, ardından bu terörist grubun SİHA ile vurulduğunu belirtti.

Açıklamada, şöyle denildi:

“Bahse konu bölgede devam eden operasyon kapsamında yapılan arama/tarama faaliyetlerinde, 6 terör örgütü mensubu ölü olarak ele geçirilmiştir. Ölü olarak ele geçirilen örgüt mensuplarının 16 Haziran 2017 Tarihinde Tunceli- Pülümür Karayolunda Şehit edilen Öğretmenimiz Necmettin Yılmaz'ı kaçıran ve şehit eden grup olduğu anlaşılmıştır. Bölgede M-16 piyade tüfeği, 4 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 tabanca, 200 gr C4 patlayıcı, 5 sırt çantası ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir.”

DHA

İLGİLİ HABER CHP yine sokağa çıkıyor... Bu kez slogan başka...

Son dakika haberleri