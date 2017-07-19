Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Tuğrul Türkeş koltuğunu kaybetti

Yeni açıklanan kabinede Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş liste dışı kaldı. MHP kökenli Türkeş 28 Ağustos 2015'ten beri oturduğu koltuğunu kaybetti.

14:3819 Temmuz 2017
Gündem
Son dakika… Tuğrul Türkeş koltuğunu kaybetti
Yeni açıklanan kabinede Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş liste dışı kaldı. MHP kökenli Türkeş 28 Ağustos 2015'ten beri oturduğu koltuğunu kaybetti.

Bugün Ak Saray’a çıkan Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştükten sonra yeni kabineyi açıkladı. Kabinede 5 bakanın yeri değişti 6 da yeni isim geldi.

TUĞRUL TÜRKEŞ KOLTUĞUNU KAYBETTİ

Yeni kabinede Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş’e yer verilmediği gözlendi. 28 Ağustos 2015 tarihindeki seçim hükümetine MHP’li vekil kontenjanından giren ve ardından AKP saflarına geçtikten sonra açıklanan kabinelerde Başbakan Yardımcısı olarak görevlendirilen Tuğrul Türkeş, yaklaşık 2 yılın ardından bu koltuğunu kaybetmiş oldu.

İLGİLİ HABERBaşbakan Binali Yıldırım yeni kabineyi açıkladıBaşbakan Binali Yıldırım yeni kabineyi açıkladı

 

Son güncelleme: 14:4719.07.2017
Üniversitenizi seçerken dikkat etmeniz gereken 3 önemli detay!
Keşfet

Üniversitenizi seçerken dikkat etmeniz gereken 3 önemli detay!

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar