Son deprem gece yarısı hissedildi! İşte Kandilli Rasathanesi’ne göre Türkiye’deki son depremler

Son depremle Muğla'nın Ula ilçesinde yaşayanlar dün geceyi uykusuz geçirdi. 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin artçıları devam ederken vatandaşlar son depremleri araştırıyor. Dakika dakika son depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesine ait ayrı ayrı değerlendirmeleri haberimizde bulabilirsiniz.

Muğla’da meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem ve artçı sarsıntılar meydana geldi. Yerin 5 km derinliğinde meydana gelen depremde ilk bilgilere göre can ve mal kaybı yaşanmazken, vatandaşlar panik yaşadı. Bodrum, Muğla, Aydın ve İzmir’e hissedilen depremin büyüklüğü ne kadar, merkez üssü neresi? İşte korkutan depremin detayları ve AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler bilgisi…

SON DEPREMLER



Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER



DEPREMLER NASIL OLUŞUR?



Depremler, yerkabuğundaki fay adı verilen kırıklarda meydana gelir. Faylar, kayanın kırılgan özelliğe sahip olmasından dolayı yüksek basınç (gerilme, sıkışma veya bükülme) altında kırılmasıyla oluşur. Gerilme levhaların kademeli hareketi sonucunda yerkabuğunun değişik noktalarında meydana gelir. Depremler, kayalık bir alanda oluşan gerilmenin ani bir harekete yol açacak kadar yükselmesiyle olur. Bu hareket, kayanın en zayıf noktasında kırılmasıyla yeni bir fay oluşturabilir yada kaya var olan fay boyunca kayar. Bunun sonucunda, gerilmenin boşalmasıyla olağanüstü büyük boyutta enerji açığa çıkar. Bu enerjinin çevredeki kaya kütlelerinde oluşturduğu titreşim depremi yaratır. Depreme yol açan kayalardaki kırılma yada kaymanın başladığı noktaya deprem odağı, bu noktanın tam üzerine rastlayan alana da deprem merkezi denir.

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DEPREMLER BURADA ÖLÇÜLÜYOR

Türk bilim tarihinin önemli kurumlarından biri olan Kandilli Rasathanesi 1868 yılında Rasathane-i Amire adıyla kuruldu. 1982’ye kadar Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı kalan Rasathane, 1982’de Boğaziçi Üniversitesi'ne devredildi. Daha sonra 28.03.1983 tarih ve 2809 sayılı yasayla kanunlaşan 41 sayılı kararnameyle; üniversite bünyesinde; Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) adını aldı. Enstitü kapsamında; deprem mühendisliği, jeodezi, jeofizik anabilim dalları ile astronomi, jeomanyetizma, meteoroloji laboratuvarları bulunmaktadır.