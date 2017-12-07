Süper Loto sonuçları: İkramiye 9 milyonu aştı! 7 Aralık Süper Loto çekiliş sonucu (Milli Piyango)

Milli Piyango İdaresi, noter huzurunda canlı yayında Süper Loto sonuçlarını açıkladı. Süper Loto sonuçlarına göre bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan oldu mu? Süper Loto, 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunu. Peki kazanan rakamlar neler? İşte 7 Aralık MPİ Süper Loto sonuçları...

Süper Loto sonuçları, her perşembe Milli Piyango İdaresi tarafından açıklanıyor. Canlı yayında belli olan Süper Loto sonuçlarına göre 7 Aralık’ta büyük ikramiye 9 milyon 882. Büyük ikramiyeyi kazanma şansı en zor olan şans oyununda çoklu çekiliş işaretleyerek aynı kupon 2, 3, 4 hafta da oynanabiliyor. Süper loto da dahil olmak üzere tüm sayısal oyunlarda veraset ve intikal vergisi yüzde 20’ye çıkarıldı.

Peki sonuçlara göre bu hafta yine devir mi var? Haberimizden kazandıran numaralara ve MPİ 7 Aralık Süper Loto sonuçlarına ulaşabilirsiniz.

İŞTE 7 ARALIK SÜPER LOTO SONUÇLARI



Süper Loto oyununun 529. çekiliş gerçekleştirildi. Devirli ikramiyenin artmasıyla birlikte büyük ikramiye sosyal medyada heyecanla bekleniyordu ve sonuçlar belli oldu. Her perşembe olduğu gibi bu hafta da zengin olma hayali kuran vatandaşlar Süper Loto kuponlarını başında şanslı altı rakamı google üzerinden araştırıyorlar. Haftanın sonuçlarını en hızlı şekilde Sözcü'de öğrenebilirsiniz. İşte MPİ 7 Aralık Süper Loto çekiliş sonucu…

1, 6, 9, 11, 45, 49



GEÇEN HAFTA SÜPER LOTO SONUÇLARI

MPİ oyunlarının en çok kazandıranın gecesi heyecan ile bekleniyordu. Her perşembe olduğu gibi bu hafta da zengin olma hayali kuran vatandaşlar Süper Loto sonuçlarını merak ediyor. 30 Kasım 2017 tarihinde MPİ tarafından düzenlenen çekiliş ile Süper Loto sonucu şu şekilde…

Süper Loto sonuçlarına göre kazanan numaralar şu şekilde: 1, 23, 33, 36, 47, 54

SÜPER LOTO İKRAMİYE ÖDEME MERKEZLERİ

(3) ve (4) bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

(5) bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve Milli Piyango İdaresi Şubeleri,

(6) bilenlerin ikramiyeleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce ödenmektedir.

SÜPER LOTO NEDİR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca ” oyun ” olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir. Süper Loto sonuçları perşembe geceleri saat 21.15 MPİ canlı yayını ile belirlenir. Kazandıran numaralar ise en hızlı şekilde Sözcü’den öğrenilir.