Taciz olayının dedikodusu olur mu?

Diyarbakır merkez Bağlar İlçesi'nde dün akşam 6 yaşındaki kız çocuğuna taciz iddiasıyla halkın sokağa dökülmesine neden olan olayla ilgili polisin soruşturması ve taciz şüphelesinin aranma çalışmaları sürüyor.

Merkez Bağlar İlçesi Yunus Emre Mahallesi Nükhet Coşkun Caddesi’nde bulunan Kazım Karabekir Ortaokulu bahçesinde 6 yaşındaki kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddiaları üzerine dün gece yarısına kadar yüzlerce vatandaş, okul önünde polis ile karşı karşıya geldi. Polis, kalabalığı biber gazıyla müdahale ederek dağıtmak zorunda kaldığı olay ile ilgili yaptığı inceleme ve araştırmada, şüpheli kişinin eşkali belirlendi.

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Güvenlik nedeniyle küçük kızın ve ailesinin adı açıklanmazken, tacizci kişinin 20’li yaşlarda, esmer, kirli sakallı ve uzun boylu olduğu belirlendi. Şüphelinin kolunda ‘Murat’ yazılı dövme olduğu belirtildi. Okulun ve güzergahtaki bir çok güvenlik kameralarını da incelemeye alan polis, söz konusu taciz şüphelisini yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.

POLİS, OKUL ÖNÜNDE ÖNLEM ALDI

Tacız olayının yaşandığı Merkez Bağlar İlçesi Yunus Emre Mahallesi’nde bulunan Kazım Karabekir Ortaokulu önünde TOMA ve zırlı araçlarla polis sıkı güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri ayrıca okulun içerisindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görgü tanıklarının verdiği bilgiler ışığında eşkali belirlenen taciz şüphelisini her yerde arayan polis, bir yandan da okuldaki ve güzergahtaki işyerlerine ait güvenlik kamera görüntülerini inceliyor.

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TACİZ OLAYI DEDİKODU ÇIKTI

Bağlar Yunus Emre Mahallesi’nde dün akşam halkın sokağa dökülmesine ve gece yarısına kadar devam eden gerginliğe sebep olan küçük yaştaki kız çocuğuna cinsel taciz iddiaları dedikodu çıktı. Polisin okul ve çevredeki işyerlerine ait güvenlik kameralarını inceledikten sonra 8 yaşındaki bir kız çocuğunun akşam saatlerinde 11 yaşındaki 2 erkek çocuğuyla birlikte Kazım Karabekir Okulu’nun bahçesine girdiğini, cinsel içerikli herhangi bir durumun yaşanmadığını tespit etti. Bu çocukların birlikte oyun oynamasına kızan bir kişinin mahallede, küçük yaştaki bir kıza taciz yaşandığını söyleyerek, halkın sokağa dökülmesine neden olduğunu ortaya çıkardı.

Görüntülerde de tespit edilen 2 erkek ve 1 kız çocuğun, pedagog eşliğinde bilgisine başvuran polis, çocukların verdiği ifadenin. görüntülerle de aynı olduğunu ortaya koydu. Bunun üzerine polis, işlemlerinin ardından 3 çocuğu da ailelerine teslim etti. Polis yetkilileri, kamera kayıtlarında ve çocukların alınan ifadelerinde herhangi bir cinsel taciz olayının yaşanmadığını belirterek, dedikodu üzerine mahallelinin sokağa çıktığını tespit ettiklerini belirtti. Polis yetkilileri ayrıca, cinsel taciz dedikodularını yayarak, halkın sokağa dökülmesine sebep olan kişinin yakalanması için çalışma başlatıldığını aktardı. DHA