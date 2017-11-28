‘Teröre 300 milyar dolar harcamak zorunda kaldık, eğer bu para harcanmasaydı Türkiye…’

Ünlü Yazar ve Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, “Bugün, Türkiye’nin teröre harcamak zorunda kaldığı para 300 milyar dolar. Eğer bu para harcanmasaydı Türkiye şu an üç katı büyüklüğünde olacaktı” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Samsun İl Müdürlüğü tarafından “Oyun Bozan Türkiye” konulu söyleşi düzenlendi. Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde düzenlenen söyleşiye konuşmacı olarak Güvenlik Uzmanı Mete Yarar katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Vali Osman Kaymak, “Bu ülkenin daha güçlenmesi ve kalkınması için siz gençlere çok ihtiyaç var. Sizlerin de şuurlu olması lazım. Bir anınızı bile değersiz kılmamalısınız. Bizleri parçalamak isteyen oyun bozanlara karşı güçlü Türkiye ve güçlü insanlar olmalıyız. Bu nedenle bu tür programlar çok anlamlı. Buradan aldığımız şuur ve bilinçle sizlerden beklediğimiz şudur; bir öğrenci işini çok iyi yapmalı ve kendini çok iyi yetiştirmelidir” dedi.

Daha sonra konuşan Mete Yarar, ülke gündemindeki konuları değerlendirdi. İlk olarak terör sorununu ele alan Yarar, “Türkiye'nin teröre harcamak zorunda kaldığı para bugün 300 milyar dolar. Eğer o 300 milyar dolar bugün elimizde olabilmiş olsaydı biz üç Türkiye büyüklüğünde olurduk. Oyun böyle kuruluyor. Bizimle savaşamayacaklarını ve bizimle karşılaşamayacaklarını bilenler size oyun kuruyor. Bunlarla karşınıza çıkıyorlar. FETÖ gibi bir örgütle bütün imkanlarınızı bloke ediyorlar. Son bir buçuk yılda Türkiye'nin savunma sanayi konusunda geldiği noktaya bakın. Bu alandaki tüm projeler için bir buçuk yıl. Bu projeler bir buçuk yılda mı bitti sanıyorsunuz. Eğer bir ülkenin içerisinde fren görevi yapan ajanlar varsa durursunuz. O projelerin çoğunluğu birileri tarafından bloke ediliyordu. Ancak bu oyun milli olmak ile bozuluyor. Kendine güvenmekle, inançla ve birilerinin yapma dediği halde yapmakla oyunlar bozuluyor. Size birileri yapma dediği halde yapmaya başladığınızda oyunları bozuyorsunuz. Ben sıklıkla Arap ülkelerine gidiyorum. Hepsinde duyduğum şey şu; baktıkları istikamet Türkiye. Çünkü güçlü bir ülke, üreten bir ülke Türkiye. Bunu yaparken de kendi halkından güç alabilen bir ülkeyiz. Bu sene Türkiye dünyada en fazla büyüme sağlayan bir ülke konumundadır” diye konuştu.

Mete Yarar, “Bizi bizden daha iyi tanıyorlar ve bunun için büyümemize asla fırsat vermiyorlar” şeklinde konuştu.

Türkiye'nin rakamlar ile oyun bozduğunun altını çizen Yarar, “Türkiye bu oyunu büyüme rakamları ile bozuyor. Hani bize diyorlar ya Türkiye'nin borç durumu berbat ve Türkiye en borçlu ülkeler arasında. Ancak ben size şunu söylemek istiyorum, şu rakamları bir karşılaştıralım bakalım. Nasıl bir borçtan buralara gelmişiz. Dünyanın en borçlu ülkesi Amerika Birleşik Devletleri'dir. Dünyadaki bütün borçların toplamının yüzde 32'si ABD tarafından alınmış. Türkiye sizce nerelerde? Neredeyse en arka sıralarda. Gayri Safi Milli Hasılaya göre bakıldığında da en arkalarda. Bazı ülkelerin borçluluk oranı yüzde 230'larda, bazıları ise yüzde 300'lerde. Türkiye'nin ise Gayri Safi Milli Hasılasına göre borcu yalnızca yüzde 30. Sizce hangimiz daha borçluyuz?” açıklamasında bulundu. İHA