Toptancı halinde kanlı düello!

Antalya’da iddiaya göre telefonda tartıştığı, aralarında küfürleşme meydana gelen ve “Adres ver gel orada görüşelim” dediği öğrenilen Mehmet Öztürk, vurularak öldürüldü.

Olay, Kepez ilçesinde yer alan Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali'nde meydana geldi. Aracıyla hale sebze getiren Mehmet Öztürk, iddiaya göre telefonda tartıştığı, aralarında küfürleşme meydana gelen ve ‘Adres ver gel orada görüşelim' dediği öğrenilen İlyas Ateş ile karşılaştı.

DÜELLOYA GİRDİLER

Mehmet Öztürk ve İlyas Ateş hal içerisinde bir süre tartıştıktan sonra, yanlarında getirdikleri pompalı tüfeklere davrandılar. Mehmet Öztürk'ten önce pompalı tüfeğine davranan İlyas Ateş, Mehmet Öztürk'ü vücudunun çeşitli yerlerinden vurdu. Öztürk kanlar içerisinde yere yığılırken, sesleri duyan halde görevli güvenlik görevlileri olay yerine geldi. Bu esnada İlyas Ateş, hafif ticari aracıyla olay yerinden kaçtı.

POLİS GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

Güvenlik görevlilerinin durumu polis ve sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip geldi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede Mehmet Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Hal içerisinde geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri olayı görenlerin ifadesine başvururken, kamyonetin yakınında ayakkabı ve bira kutusu olduğu gözlendi. Polis ekipleri ayrıca, Mehmet Öztürk'ün yanı başındaki pompalı tüfekte incelemelerde bulundu. Olay yeri incelemenin ardından Öztürk'ün cansız bedeni cenaze aracıyla Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Mehmet Öztürk'ü öldüren İlyas Ateş, Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Güzelyurt Mahallesi 328 Sokak'ta yakılarının yanına giderken 15 dakika sonra yakalandı. İHA