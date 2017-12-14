Trabzon’da operasyonu yapan polisleri bile şaşırtan fuhuş baskını…

Trabzon'da otel ve iş yerlerine yönelik fuhuş baskınında aralarında aynı odaya saklandıkları öğrenilen 18 yabancı uyruklu hayat kadının da bulunduğu 57 kişi gözaltına alındı.
Trabzon’da otel ve iş yerlerine yönelik gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 9 otel çalışanı, 18 yabancı uyruklu kadın ile otellerde konaklayan 30 erkek gözaltına alındı.
OTEL VE İŞ YERLERİ DENETLENDİ
Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün gece yarısı Çömlekçi mevkiinde otel ve iş yerlerine yönelik fuhuşun önlenmesi amacıyla uygulama gerçekleştirdi.
57 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Yapılan kontrollerde 9 otel çalışanı, aynı odaya saklanan 18 yabancı uyruklu kadın, otellerde konaklayan 30 erkek gözaltına alındı. Gözaltına alınan 57 kişinin emniyetteki sorgularının sürdüğü belirtildi.