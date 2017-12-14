TSK’dan üçlü zirve sonrası ilk açıklama!

ABD'li komutanlarla üçlü zirve gerçekleştiren Türk Silahlı Kuvvetleri, toplantıda'Irak ve Suriye'deki durum ile terörle mücadele ele alındı' denildi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın ev sahipliğinde; Irak Genelkurmay Başkanı Orgeneral Osman Ganımı, ABD Avrupa Kuvvetler Komutanı Orgeneral Curtis M. Scaparrottı ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Joseph L. Votel’ın katılımlarıyla, önceden planlı olduğu bildirilen toplantı, bugün Genelkurmay Başkanlığı Karargahı’nda yapıldı.

Üçlü zirve sonrası TSK tarafından yapılan duyuruda, yapılan toplantıda; başta Irak ve Suriye olmak üzere bölgedeki genel güvenlik durumu ve terör örgütleri ile mücadelede alınması gereken tedbirlerle ilgili hususların görüşüldüğü bildirildi.