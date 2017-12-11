Tunceli’den 632 genç yürek istikbal yollarında

Beş ay önce Tunceli’ye atanan Vali aynı zamanda Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, yörenin dertlerine birer birer derman olmaya devam ediyor…Özellikle eğitim alanında başarılı projelerle sürekli gündeme gelen Tunceli, 632 lise son sınıf öğrencisinin mutluluğuna tanıklık ediyor.

Tunceli Valisi/Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel'lin talimatlarıyla gerçekleştirilen projeyle merkezde ve yedi ilçede lise son sınıf 632 öğrenci uçak ile iki akşam üç gün süreyle isteklerine göre İstanbul ve İzmir'e gönderildi.

Vali Sonel: “Gelecek planları yapan gençlerimize üniversite seçimlerinde yol haritası olacak bir projeyi hayata geçirmekten mutluluk duyuyoruz, amacımız gençlerimizin moral ve motivasyonlarının artması ve üniversite sınavları öncesinde seçecekleri meslekleri ve büyükşehirlerimizdeki gözde üniversitelerimizi ziyaret ettirerek, gençlerimizi özendirmek” dedi. Her hafta yaptığımız okul ziyaretlerinde lise son öğrencileri sınıf olarak İstanbul istediklerinde biz de dedik ki sadece bir sınıf değil il genelimizden ilçeler dahil tüm lise sonlarımızı gönderelim istedik. Hayırsever işadamı dostlarımızın da destekleri oldu. İstanbul ve İzmir’de iki akşam üç gün süreyle beş yıldızlı otelde konaklayıp en güzel yerlerde yemeklerini yediler. Bize İstanbul’da destek veren Büyükşehir Belediyemize, tekne gezintisi konusunda yardımcı olan Üsküdar Belediyemize, yemek ikramı konusunda Dürümcü Emmi başta olmak üzere dostlarımıza, Üniversitelerinde gençlerimizi ağırlayan kıymetli rektörlerimize teşekkür ederiz.” diyerek sözlerini tamamladı.

“Üniversitelerimizi geziyoruz” projesi kapsamında sekizinci ve son kafile 67 öğrenci, üç rehber öğretmen gözetiminde İstanbul ziyaretinin ardından uçakla Elazığ’a oradan da karayoluyla Tunceli’ye dönerek proje tamamlanmış oldu.

Cem Yumuk: “Şu anda daha eminim ki İstanbul Üniversitesi Hukuk diyorum”

Son kafileyle geziye katılan lise son sınıf öğrencilerinden Cem Yumuk “Biz gençlere bu imkânı sunan başta Vali Amcamız Tuncay Sonel'e çok teşekkür ediyorum. Ziyaretten önce hangi üniversiteyi seçmem konusunda tereddütlerim vardı şuanda daha emini ki İstanbul Üniversitesi Hukuk diyorum. Benim gelecekte kaderimi etkileyecek kararlar için dönüm noktası diyeceğim bir gezi oldu. Bu gezinin düşünülmesi bile bize değer verildiğini hissettirdi. Çok büyük bir incelikti yanımızda arkamızda devletimizin varlığını hissettik. Kampüsteki öğrenci atmosferini hissetme şansını yakaladım. Bu atmosfer beni daha da hırslandırdı. İlk önce beklentim çok düşüktü ama gezi başladıktan sonra sunulan imkânlar beklentimin üzerinde oldu ve bu ince detayların bile düşünülmüş olması beni çok başka olumlu duygulara yöneltti.” dedi.

Aysu Bitkin: “kesinlikle devlet üniversitesine gitmeye karar verdim”

Proje kapsamında geziye katılan öğrencilerden Aysu Bitkin “ öncelikle bu imkânı bizlere sunan Vali Amcamıza çok teşekkür ediyorum. Ziyaret öncesinde hayalimde Beden Eğitim Öğretmenliği bölümünü okumak istiyordum ama İstanbul Üniversitesinde ki gözlemlerim neticesinde orada İngilizce öğretmenliğini okumayı tercih etmeye karar verdim. Ayrıca kesinlikle devlet üniversitesine gitmeye karar verdim. Devlet üniversiteleri sağladıkları imkânlarla beni daha çok cezbetti. Dar gelirli aile çocukları için devlet okulları daha uygun imkânlar sunmaktalar. Bu gezinin yapılması sonrasında devletimin gücünü yanımda hissettim. Çok iyi bir otelde ağırlandık İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerini görme şansımız oldu. Bu gezi ile üniversite okuma planı olmayan arkadaşlarım bile üniversiteli olmaya özenerek onlarda hırslandı.” diye konuştu.

Proje kapsamında geziye katılan öğrencilerden Egemen Kocamış ise hukukçu olma hayalinin perçinlendiğini söyleyerek sözlerine şöyle devam etti.

Egemen Kocamış “Çocukluğumdan beri ki babam beni erkek çocuk doğacak diye beklerken babama bir sürpriz olmuş ben kız çocuğu olarak dünyaya gelmişim o sebepten dolayı ben doğmadan önce babamın aldığı karar nedeniyle adım Egemen olmuş. Çocukluğumdan beri haksızlıklarla mücadele etmek için Savcı olmak hayaliyle yaşıyorum. Adliye lojmanlarında yaşadığım için hakim ve savcıları yakından görüyordum ve onlara özeniyorum. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini gördükten sonra “kesinlikle hukuk fakültesine gitmeliyim dedim”. Bu ziyaretle, hayatımda ki meslek seçimi için de dönüm noktası oldu. Biz gençlere değer veren Tunceli Valimiz, Bizler O'na Vali Amcamız diyoruz gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bizlere hayatımız boyunca unutulmayacak muhteşem bir anı yaşattığı için tekrar teşekkür ediyorum. Üniversite de ki öğrencilerle tanışma fırsatımızda oldu. Bizlere tercihlerimiz sırasında yardımcı olacaklar.”