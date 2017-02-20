Turistlerin belalısı İranlı sahte polis çetesi çökertildi!

İstanbul Polisi, kendilerine polis süsü vererek, turistleri dolandıran İranlı çeteyi çökertti. “Uyuşturucu araması” yapacağız diyerek tırnakçılık yöntemiyle çanta ve cüzdanlardaki para ve değerli eşyaları aldıkları belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Polisi, kendilerine polis süsü vererek, turistleri dolandıran İranlı çeteyi çökertti. “Uyuşturucu araması” yapacağız diyerek tırnakçılık yöntemiyle çanta ve cüzdanlardaki para ve değerli eşyaları aldıkları belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü, son zamanlarda, sahte polisler tarafından soyulduk diyen birçok turistin şikayeti üzerine soruşturma başlattı. İfadeleri alınan mağdurların, “Uyuşturucu araması yapacağız” diyen sahtekarlar tarafından durduruldukları belirlendi. Sözde arama sırasında, “Tırnakçılık” adı verilen el çabukluğuyla, para ve değerli eşyaları alan şüphelilerin, daha sonra, “ Gidebilirsiniz” diyerek turistleri gönderdiği anlaşıldı. Bir süre sonra, para ve değerli eşyalarının yerinde olmadığını gören turistler, soluğu Emniyet'te aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda, güvenlik kamera incelemesi yaptı. Özellikle Fatih ve çevresinde yoğunlaşan, dolandırıcılık olayının şüphelileri tek tek belirlendi. İran uyruklu 5 kişi oldukları anlaşılan çetenin çökertilmesi için operasyon kararı alındı. Kendilerine sivil polis görünümü veren çete üyeleri, gerçek polislerce yakalandı. Şüphelilerin,dördü Fatih'te olmak üzere 8 ayrı olaya karıştıkları tespit edildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli, Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.