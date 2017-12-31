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Ünlü gece kulüplerinin olduğu bölgede polis kuş uçurtmuyor

Geçtiğimiz yıl 39 kişinin hayatını kaybettiği Reina katliamının ardından bu yıl ünlü gece kulüplerinin olduğu caddede polis kuş uçurtmuyor.

21:5031 Aralık 2017
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Ünlü gece kulüplerinin olduğu bölgede polis kuş uçurtmuyor
Geçtiğimiz yıl 39 kişinin hayatını kaybettiği Reina katliamının ardından bu yıl ünlü gece kulüplerinin olduğu caddede polis kuş uçurtmuyor.

Geçtiğimiz yıl 39 kişinin hayatını kaybettiği Reina katliamının ardından bu yıl ünlü gece kulüplerinin bulunduğu caddede polis ekipleri adeta kuş uçurtmuyor.

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OTOBÜSLER DAHİL TÜM ARAÇLAR ARANDI

Ulus ve Beşiktaş'tan gece kulüplerinin olduğu bölgeye çıkan tüm yollarda polis ekipleri tarafından güvenlik noktaları oluşturuldu. Ekipler otobüsler dahil tüm araçları didik didik aradı.

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Öte yandan gece kulüplerinin önünde özel harekat polisleri de hazır bekletildi. Ayrıca bölgede sürekli devriye gezen yaya polis ekipleri de dikkat çekti.

İHA

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Son güncelleme: 21:5131.12.2017
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