Eski Başbakan Mesut Yılmaz’ın oğlunun intihar ettiği ileri sürüldü. Yavuz Yılmaz kimdir? Mesut Yılmaz kimdir?

Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın oğlu Yavuz Yılmaz hayatını kaybetti! Peki Yavuz Yılmaz kimdir? Mesut Yılmaz kimdir? Mesut Yılmaz'ın oğlu Yavuz Yılmaz Beykoz Konaklarında ölü bulundu. Hangi yılda nerede doğdu? İşte ayrıntılar...

Yavuz Yılmaz hayatını kaybetti! Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz’ın büyük oğlu Yavuz Yılmaz Beykoz Konaklarında ölü bulundu. Eski Başbakan Mesut Yılmaz’ın oğlu Yavuz Yılmaz kimdir? Mesut Yılmaz kimdir? İşte ayrıntılar…

Yavuz Yılmaz kimdir?

Yavuz Yılmaz 1979 yılında İstanbul’da doğmuştur. 37 yaşındadır. Ankara TED Koleji mezunudur. The American International School-Salzburg ve George Washington University’ ‘da okumuştur. Yılmaz’ın Beykoz Konakları’nda intihar ettiği iddia edildi. Üniversite eğitimini ABD'de tamamlayan Yavuz Yılmaz, yurda döndükten sonra Coca Cola'nın dağıtımını almıştı. İnşaat işleriyle de ilgilenen Yavuz Yılmaz son olarak kardeşi Hasan Yılmaz ile Nişantaşı'nda açtığı Çin lokantası ile gündeme gelmişti.

Mesut Yılmaz kimdir?

48., 53. ve 55. Hükümetinin Başbakanı, Anavatan Partisi Eski Genel Başkanı ve Rize Milletvekili Mesut Yılmaz kimdir? Ahmet Mesut Yılmaz ya da amcalarının soyadı ile Akçal. Aslen Rize Çayeli Çataldere/Cimil köyünden. 1947 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Erkek Lisesi’ni bitirdi. 1971 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat1972-1974 yılları arasında Almanya’nın Köln Üniversitesi İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde yüksek lisans çalışması yaptı. Bölümü’nden mezun oldu.

1975-1983 yılları arasında kimya, tekstil ve ulaştırma sektörlerinde, çeşitli özel şirketlerde yönetici olarak görev aldı. 1983 yılının Mayıs ayında kurulan Anavatan Partisi’nde kurucu üye ve Genel Başkan yardımcısı oldu. Aynı yıl Kasım ayında yapılan genel seçimde Rize Milletvekili seçildi.

Bakanlık görevi

Birinci Turgut Özal hükümetinde enformasyondan sorumlu devlet bakanlığına atandı ve hükümet sözcülüğü yaptı. 1986 yılında Kültür ve Turizm Bakanı oldu. Bu dönemde Türkiye-Federal Almanya ve Türkiye-Yugoslavya Ekonomi Karma Komisyonları’nın başkanlığını yürüttü.

29 Kasım 1987 seçimlerinde yeniden Rize Milletvekili seçildi. İkinci Özal hükümetinde Dışişleri Bakanlığına atandı. Mesut Yılmaz, Yıldırım Akbulut Hükümeti’nde de üstlendiği bu görevden 20 Şubat 1990’da istifa etti.

Genel Başkan Yılmaz

15 Haziran 1991 tarihinde yapılan Anavatan Partisi Büyük Kongresi’nde Genel Başkanlığa seçildi. Kurduğu hükümet 5 Temmuz 1991 günü TBMM Genel Kurulu’nda güvenoyu aldı. 20 Ekim 1991 günü yapılan genel seçimlerden sonra Ana Muhalefet Partisi lideri olarak çalışmalarını sürdürdü.

Yılmaz, 24 Aralık 1995’te yapılan genel seçimler sonrası Anavatan Partisi ile Doğru Yol Partisi tarafından oluşturulan 53.Hükümetin Başbakanı olarak görev yaptı. 20 Haziran 1997 tarihinde 55. Hükümeti kurmakla görevlendirildi. ANASOL-D hükümetinde Başbakanlık yaptı.

21. dönemde yine Rize’den milletvekili seçilen ve 18 Nisan seçimlerinden sonra DSP, MHP, ANAP koalisyonunda yer alan Yılmaz, evli ve iki çocuk babasıdır.

Partisinin 3 Kasım 2002 seçimlerinde aldığı oy oranı yüzünden görevinden istifa etti.