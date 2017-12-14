Yeşil pasaport nedir, kimlere verilir? Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasında yeşil pasaport detayı…

Recep Tayyip Erdoğan bugün yaptığı açıklamada yeşil pasaport hakkında müjdeli bir pasasport haberi de verdi. Yeşil pasasort sahibi gençleri sevindirecek gelişmeye dair ayrıntılar merak ediliyor. İşte yeşil pasasport nedir? Yeşil pasaport kimlere verilir ve ilgili açıklamanın detayları...

Cumhurbaşkanı Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan İstihdam Şurası Ödül Töreni’nde yeşil pasaport hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı’nın değindiği konu başlıkları arasında dikkat çeken yeşil pasaport konusunda verilen müjdeli haberin ayrıntıları şu şekilde;

YEŞİL PASAPORT SAHİBİ GENÇLERE MÜJDE

Cumhurbaşkanı tarafından yapılan açıklamaya göre. Yeşil pasaport olarak bilinen hususi damgalı pasaport sahibi gençlerimiz çalışmaya başladığında bu haklarını kaybediyorlardı. Yeşil pasaport sahipleri gençler, artık çalışmaya başlasalar da 25 yaşına kadar pasaportlarını kullanmayı sürdürebilecekler.

YEŞİL PASAPORT NEDİR?

Türkiye'de bilindiği gibi umuma mahsus (Bordo), hususi (Yeşil), hizmet (Gri), diplomatik (Siyah) ve geçici pasaport olmak üzere toplam 5 çeşit pasaport türü bulunmaktadır. Herbiri farklı statüdeki kişilere verilmektedir. Bu pasaportlar arasında yeşil (Hususi) pasaport, genel olarak bazı kamu görevlilerine (memurlar ve kamu görevlileri) ve eski bürokratlara verilen bir pasaport türüdür. Ancak bunun için bazı prosedürler uygulanmaktadır.

YEŞİL PASASPORTU KİMLER ALABİLİR?

-Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri,

-eski bakanlar,

-birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan veya bu kadrolar karşılık gösterilmek veya T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılan devlet memurları ve diğer kamu görevlilerine;

diplomatik pasaport verilmesini gerektiren vazifelerden başka herhangi bir resmi vazife ile veya kendi hesaplarına yabancı ülkelere gittikleri zaman verilir.

-Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu üyeleri için, T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilme ve emekli keseneklerinin bu derecelerden kesilmesi şartı aranmaz.Bunlardan emeklilik veya çekilme sebepleri ile vazifelerinden ayrılmış olanlara da bu tür pasaport verilir.

-İl ve ilçe belediye başkanlarına, görevleri süresince hususi pasaport verilir. Hususi pasaport alabilecek durumda bulunanların eşlerine de aynı tür pasaport verilir.

Hususi pasaport almaya hakkı bulunduğu sırada vefat edenlerin dul eşlerine başkası ile evlenmemiş ise aynı türden pasaport verilmesi mümkündür.

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Hususi damgalı pasaport alabilecek durumda bulunanların ergin olmayan veya ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan öğrenimi devam eden çocuklarına 25 yaşının ikmaline kadar, yine ergin olsalar dahi evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan, aynı zamanda bedensel, zihinsel veya ruhsal özürlerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği sağlık kurulu raporu ile belgelenen çocuklarına da hususi damgalı pasaport verilir.

-Hak sahibi ebeveynin vefatı durumunda vefat eden ebeveynden dolayı emekli aylığı (yetim maaşı) bağlanan çocuklar iş sahibi olarak değerlendirilmeyip yukarıda belirtilen diğer şartları taşımaları halinde hususi pasaport verilebilir.