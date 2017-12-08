Yılmaz Özdil Halk Arenası’nda ‘5 lira’nın sırrını açıkladı

Usta gazeteci Uğur Dündar, Halk Arenası'nda "Yılmaz Özdil programı izlerken yanınızda 5'er lira bulundurun dedi. Niçin hepimizden 5 lira istedi?" dedi, Yılmaz Özdil ise nedenini açıkladı.

İşte Yılmaz Özdil’in anlatımıyla o ‘5 lira’nın sırrı:

Reza Zarrab’tabn önce bunu konuşalım. Bu, günlük yaşamda sürekli kullandığınız ve değeri düşen paramızın 5 liralık banknotu.

BU PARA BOZUK

2009’da AKP tarafından basıldı. Bu para bozuk. 2009 yılından beri bozuk. Atatürklü tarafı değil diğer tarafı… Buradaki DNA sarmalı yanlış. DNA sarmalının yanlış olduğunu söyleyen Nobelli profesörümüz Aziz Sancar.

BİZE KANI BOZUK DİYORLAR AMA

Aziz Sancar henüz Nobel almamıştı. Merkez Bankası’nı arıyor. DNA sarmalı yanlış yönde konulmuş, paranız yalnış diyor. Bize kanı bozuk diyorlar ama bunları bastığı para bozuk. Parayı Lidyalılar bulmuş bozuk parayı bunlar.

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BU PARA İKTİSAT NOBELİ’NE ADAY OLUR

Kılıçdaroğlu’nun açıkladığı Man Adası meselesi savcılıkta. Cumhurbaşkanı o para geldi dedi. Demekki 15 milyon dolar bir realite. Şirketin değeri 5 lira. 5 liralık şirket yılbaşı ikramiyesi kadar para ödemiş. Bu şirket kurulmuş 5 liraya, 20 gün sonra 60 milyonluk ödeme yapmış. Bunu Bill Gates bile katlayamadı. Bu para İktisat Nobeli’ne aday olur. Koleksiyon değeri var bu paranın.”

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