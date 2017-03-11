Alanyaspor – Fenerbahçe maç özeti izle: Fenerbahçe, Alanya’da ipten döndü!

Alanyaspor - Fenerbahçe maç özeti haberimizde. Süper Lig 24. hafta açılış maçında Alanyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, Alanyaspor karşısında 15 dakikada 2-0 geriye düştüğü maçta müthiş bir geri dönüş ile 3-2 kazandı. Bu sene Fenerbahçe'nin deplasmanda kazandığı ilk maç sonrası teknik direktör Advocaat'ın sözleri ayrılıyor şeklinde yorumlandı. İşte Alanyaspor - Fenerbahçe maç özeti, maçın önemli anları ve tüm golleri...

Alanyaspor - Fenerbahçe maç özeti haberimizde. Süper Lig 24. hafta açılış maçında Alanyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, Alanyaspor karşısında 15 dakikada 2-0 geriye düştüğü maçta müthiş bir geri dönüş ile 3-2 kazandı. Bu sene Fenerbahçe'nin deplasmanda kazandığı ilk maç sonrası teknik direktör Advocaat'ın sözleri ayrılıyor şeklinde yorumlandı. İşte Alanyaspor - Fenerbahçe maç özeti, maçın önemli anları ve tüm golleri...

Alanyaspor – Fenerbahçe maçı ile Süper Lig 24. haftası başladı. Alanya’da maçın 15. dakikasında 2-0 yenik düştüğü maçta kısa sürede toparlanarak 3-2’ye getirmeyi başardı. Son zamanlardaki kötü futbol ve alınan kötü sonuçlar nedeniyle sürekli eleştirilen ve taraftarın isyan ettiği Fenerbahçe, Alanyaspor karşısında adeta ipten döndü. Fenerbahçe, böylece iki hafta üst üste galibiyet alarak bir nebze rahatladı. Alanyaspor – Fenerbahçe maç özetini aşağıdaki bağlantı aracılığı ile izleyebilirsiniz.

Alanyaspor – Fenerbahçe maç özeti izlemek için tıklayınız

ALANYASPOR – FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ

Süper Lig 24. haftası Alanyaspor – Fenerbahçe maçı ile başladı. Alanyaspor, Fenerbahçe karşısında maça hızlı başladı. Maçın 2. ve 15. dakikalarında attığı goller ile Fenerbahçe karşısında 2-0 öne geçen Alanyaspor bu skoru fazla tutamadı. Fenerbahçe, Alanyaspor karşısında 31, 39 ve 58. dakikalarda bulduğu 3 golle üç puanı alan taraf oldu. Aynı zamanda Feenrbahçe, bu galibiyetle 2017 senesinde ilk defa deplasmanda maç kazanmış oldu. Fenerbahçe, bu galibiyetle üst üste 2. galibiyetini aldı ve puanını 44’e çıkarttı. Alanyaspor ise 25 puanda kaldı.

ADVOCAAT AYRILIK SİNYALİ VERDİ!

Fenerbahçe teknik direktörü Dirk Advocaat, Süper Lig'in 24. haftasında Alanyaspor'u geri dönüş yaparak 3-2 yenen Fenerbahçe'de teknik direktör Dick Advocaat, mücadeleyi değerlendirdi. Aytemiz Alanyaspor – Fenerbahçe maçı sonrası yapılan basın toplantası sırasında ‘istifa' konusu ile ilgili olarak sorulan bir soru üzerine “Ben kararımı verdim ve yönetime söyledim. Onların söylemesi daha iyi olur” açıklamasını yaptı. Hocanın bu sözleri ayrılıyor şeklinde yorumlandı.

ALANYASPOR – FENERBAHÇE MAÇININ ÖNEMLİ ANLARI

2. dakikada sağ kanattan etkili gelen Aytemiz Alanyaspor'da Gassama'nın penaltı noktası üzerine yerden sert ortasına gelişine vuran Fernandes topu ağlara gönderdi. 1-0

6. dakikada Aytemiz Alanyaspor'da Candeias'ın uzaktan sert şutunda top az farkla yandan auta gitti.

10. dakikada Aytemiz Alanyaspor'da Emre Akbaba'nın ceza alanı içerisine derinlemesine bıraktığı topa hareketlenen Candeias'ın dokunuşu yandan dışarıya gitti.

15. dakikada ev sahibi Aytemiz Alanyaspor'da Fernandes'in ceza alanı içerisinde bulunan Love pasını verdi. Brezilyalı futbolcu Love'un dönerek yaptığı vuruş kaleci Fabiano'ya rağmen ağlarla buluştu. 2-0

20. dakikada Love'un sol kanattan ceza alanı içerisi altı pas üzerine attığı topa Emre Akbaba'nın gelişine şutunda top üst direğe çarparak auta gitti.

29. dakikada Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın uzaktan sert şutunda top yandan dışarıya gitti.

31. dakikada Lens'in kaleyi cepheden gören yerden kullandığı serbest vuruş altı pas içerisinde Mehmet Topal kafayı vurdu. Kaleci Haydar'dan seken top Omeruo'ya çarparak filelerle buluştu. 2-1

32. dakikada Fenerbahçe'de sağ kanattan Şener'in orta şut karışımı yaptığı vuruşu kaleci Haydar son anda kornere çeldi.

39. dakikada Lens ile Alper Potuk'un ver kaçlarından sonra ceza alanı içerisinde topla tekrar buluşan Lens, müsait pozisyondaki Fernandao'ya pasını verdi. Fernandao, aldığı topu kolaylıkla ağlara gönderdi. 2-2

56. dakikada Lens'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda altı pas içinde iyi yükselen Ozan Tufan’un kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

58. dakikada Mehmet Topal'ın defansın arkasına derinlemesine attığı topa hareketlenen Ozan Tufan kaleciyle karşı karşıya kaldı. Tufan, yanında bulunan Chahechouhe'ya pasını verdi ve bu oyuncunun yaptığı vuruşta top kaleci Haydar'ın solundan ağlarla buluştu. 2-3

Stat: Bahçeşehir Okulları Arena

Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Olguncan xx, Baki Tuncay Akın xx

Aytemiz Alanyaspor: Haydar xx, Gassama xx, Omeruo xx, Tzavellas xx, N'sakala xx (Guerrier dk. 63 x), Sackey xx, Candeias xx (Berkan Emir dk. 63 x), Fernandes xx, Efecan xx (Emre Nefiz dk. 80 x), Emre Akbaba xx, Love xx

Yedekler: Zlamal, Birol Parlak, Taha, Plet

Teknik Direktör: Safet Susic

Fenerbahçe: Fabiano xx, Şener xx, Neustadter xx, Skrtel, İsmail Köybaşı xx, Mehmet Topal xxx, Ozan Tufan xxx (volkan Şen dk. 81 x), Alper Potuk xx, Chahechouhe xx (Salih Uçan dk. 90 ?), Lens xx, Fernandao xx (Van Persie dk. 61 x)

Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Van der Wiel, Yiğithan, Sow

Teknik Direktör: Dirk Advocaat

Goller: Fernandes (dk. 2), Love (dk. 15) (Aytemiz Alanyaspor), Mehmet Topal (dk. 31), Fernandao (dk. 39), Chahechouhe (dk. 58) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: N'sakala, Efecan, Berkan Emir, Tzavellas, Emre Nefiz, Sackey (Aytemiz Alanyaspor), Alper Potuk (Fenerbahçe)