AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavları 18 - 19 Mart tarihleri arasında gerçekleşti. Öğrenciler şimdi merakla AÖL sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyorlar.

Liseyi açıktan bitirmek için hazırlanan öğrenciler 18 – 19 Mart tarihleri arasında AÖL sınavına girdiler. Sınav sonrası soru ve cevaplar açıklandı fakat sınav sonuçları açıklanmadı.

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB tarafından gerçekleşen sınavın sonuçları 30 Mart Perşembe günü açıklanacak. AÖL sınav sonuçları açıklanır açıklanmaz aşağıdaki linke tıklayınız.

AÖL SINAV SONUÇLARI

AÖL 3.dönem sınavı ne zaman?

Açık Lise 3. dönem sınavları ise 01-02 Temmuz 2017 tarihlerinde yapılacak. 3. dönem yapılacak sınavın giriş belgeleri ise 16 Haziran 2017 tarihinden itibaren alınabilecek. Açık Lise öğrencilerine dınav giriş belgesi posta ile gönderilmeyecel. Mutlaka MEB’in aol.meb.gov.tr adresine girerek sınav giriş belgelerini almaları gerekmektedir.

Açık Lise’ye Kimler Başvurabilir?

a) İlköğretim okulu/ortaokul mezunu olanlar,

b) Lise ve meslek liselerinden ayrılanlar,

c) Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki Eğitim Müşavirliği/Eğitim Ataşeliklerinden, yukarıdaki (a) ve (b) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan Denklik Belgesi almış olanlar. başvurabilir.

İlk Kayıt İçin Gerekli Evraklar

a) e-Okulda Kaydı Olan Öğrencilerden; İlköğretimi tamamlayanlar ile liselerin ara sınıflarından ayrılanlardan,

b) • Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,

c) • T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge istenir. Ayrıca sistem üzerinden alınan kayıt raporunu imzalamaları gerekmektedir.

b) e-Okulda Kaydı Olmayan Öğrenciler İçin; İlköğretim Okulu veya Ortaokul Mezunu Öğrencilerden;

• T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge,

• Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş 4,5×6 cm. ebadında bir adet renkli vesikalık fotoğraf,

• İlköğretim okulu veya ortaokul diplomasının aslı (diploması kayıp olanlardan Diploma Kayıp Örneğinin aslı), istenir. Orta Öğretim Ara Sınıflarından Ayrılan Öğrencilerden;

• T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge,

• Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş 4,5×6 cm. ebadında bir adet renkli vesikalık fotoğraf,

• Tasdikname/tasdikname kayıp belgesinin ve ekinde okuduğu tüm sınıflara ait not döküm çizelgesinin aslı,

• T.C Kimlik Numarası olmayanlardan ilk kayıt sınav bedelinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı, istenir.