Cinsel tacize uğradık diyen İngiliz kızlara, grup seks suçlaması!

İngiltere, Alanya'da meydana gelen taciz olayını konuşuyor. Yaz tatili için bölgeye gelen dört kişilik bir İngiliz genç kız grubunun önce kaldıkları otelin personeli, ardından da plajda bir grubun tacizine maruz kaldıklarını iddia etmeleri ada basınının gündemine bomba gibi düştü.

Alanya’da bir otelde meydana gelen taciz olayı İngiltere’nin gündemine oturdu. Yaz tatili için Alanya’da bir otele yerleşen 4 İngiliz genç kız, kaldıkları otelin personeli ve plajda bir grubun cinsel tacizine maruz kaldıklarını iddia etti. Konuyu hem kaldıkları otelin yetkililerine hem de polise taşıyan İngilizler, hiç beklemedikleri bir suçlamayla karşı karşıya kaldılar.

NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Edinilen bilgiye göre; Alanya’ya tatile gelen İngiliz genç kızlardan birisi, tatillerinin ikinci gününde kaldıkları otelin bir personeli tarafından cinsel tacize uğradı. Kendisini taciz eden kişiyi itip kaçmak zorunda kalan ve neye uğradığını şaşıran genç kız, olayı arkadaşlarına anlattı.

ERTESİ AKŞAM BU KEZ PLAJDA TACİZ

Olayın ertesi gecesi İngiliz kızlar plaja gittiler. Bu kez de bir grubun cinsel tacizine maruz kalan ve plajdan kaçmak zorunda kalan genç kızlar, sonunda durumu otelin yetkililerin bildirdiler ancak hiç ummadıkları bir tepkiyle karşı karşıya kaldılar. İngiliz kızların iddiasına göre; yetkililer kızların iddialarına sadece güldüler.

Olayın peşini bırakmayan İngiliz genç kızlar, otel görevlilerinin bu tepkilerini ve olayı polislere bildirdi ancak burada da hiç beklemedikleri bir suçlamayla karşılaştılar. Otel görevlileri İngiliz kızları sarhoş olmak ve grup seks aramakla suçladı. Bu durum karşısında ne yapacaklarını şaşıran genç kızlar, polislerin de şikayetlerini pek dikkate almamasının ardından İngiliz Büyükelçiliği’nden bölgeyi terk etmeleri tavsiyesi aldılar.

Hayatlarında ilk kez ailelerinden ayrı bir şekilde yurt dışına tatile giden İngiliz kızlar, bu olayın kendilerin çok üzdüğünü belirttiler.