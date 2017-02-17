Hapoel Beşiktaş maç özeti izle: Beşiktaş, Hapoel Beer Sheva’yı eledi gibi (3-1)

Hapoel - Beşiktaş maçı sonucunda siyah-beyazlı takım UEFA Avrupa Ligi'nde bir üst tura çıkmayı garantiledi. Beşiktaş, Hapoel Beer-Sheva'yı İsrail'de 3-1 yenerek haftaya İstanbul'da oynanacak rövanş maçı öncesi büyük avantaj sağladı. Cenk Tosun ile Atiba, ikinci yarıda Hapoel'e attıkları goller ile Beşiktaş'a tur kapısını araladılar. Hapoel - Beşiktaş maç özeti, maçın golleri ve önemli anlarını haberimizden izleyebilirsiniz.

Hapoel - Beşiktaş maçı sonucunda siyah-beyazlı takım UEFA Avrupa Ligi'nde bir üst tura çıkmayı garantiledi. Beşiktaş, Hapoel Beer-Sheva'yı İsrail'de 3-1 yenerek haftaya İstanbul'da oynanacak rövanş maçı öncesi büyük avantaj sağladı. Cenk Tosun ile Atiba, ikinci yarıda Hapoel'e attıkları goller ile Beşiktaş'a tur kapısını araladılar. Hapoel - Beşiktaş maç özeti, maçın golleri ve önemli anlarını haberimizden izleyebilirsiniz.

Hapoel Beer Sheva – Beşiktaş maç özetini haberimizden izleyebilirsiniz. UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Beşiktaş, Hapoel takımını İsrail’de 3-1 yenerek büyük avantaj sağladı. Turner Stadı’nda oynanan Hapoel Beşiktaş maçının ilk yarısı 1-1 bitti ve goller ev sahibi takımdan geldi. Önce kendi kalesine gol atıp geriye düşen Hapoel, iki dakika sonra attığı gol ile Beşiktaş karşısında beraberliği yakaladı. Fakat Cenk Tosun ve Hutchinson attıkları gol ile tur kapısını araladılar. Hapoel Beşiktaş maç özetini haberimizdeki link aracılığı ile izleyebilirsiniz.

UEFA Avrupa Ligi’nde Beşiktaş, Hapoel Beer-Sheva’yı deplasmanda 3-1 yenmeyi başardı. İngiliz Martin Atkinson düdük çaldığı Hapoel – Beşiktaş maçında ilk yarısı 1-1 sona erdi. Beşiktaş, ikinci yarıda Cenk Tosun’un 60. dakikada ve Atiba’nın uzatma dakikalarında attığı goller ile 3-1 galip geldi ve İstanbul’da 23 Şubat Perşembe günü Vodafone Arena'da oynanacak rövanş maçına avantajlı olarak çıkacak. Hapoel Beşiktaş maç özetini, gollerini ve önemli anları aşağıdaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz.

Hapoel Beer-Sheva Beşiktaş maç özeti izle

HAPOEL BEER-SHEVA BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ

3. dakikada Tosic'in pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Babel'in şutunda top auta gitti.

7. dakikada Melikson'un ortasında altıpas önünde Barda'nın kafa vuruşunda kaleci Fabri topu kontrol etti.

29. dakikada Babel'in uzaktan şutunda top farklı şekilde dışarı çıktı.

34. dakikada Cenk'in pasıyla topla buluşan Quaresma'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda top üstten auta gitti.

42. dakikada sağ kanattan Quaresma'nın ortasında altıpas noktası üzerinde Cenk Tosun'un vuruşunda top William Soares'e çarparak filelerle buluştu. 0-1

44. dakikada Barda'nın ceza sahası içine gönderdiği pasta Tosic'ten seken topu iyi takip eden Barda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

47. dakikada Quaresma’nın sol kattan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Necip Uysal topu altıpas içine gönderdi. Guedes’nın kafa vuruşunda top üst direten oyun alanına döndü. Meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

57. dakikada John Ogu’nun pasınad ceza sahası içinde topla buluşan Elyaniv Barda’nın vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

60. dakikada Tosic’in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde topu kontrol eden Cenk Tosun’un şık vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2

63. dakikada Maharan Radi’nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Muhamad Gadir’in kafa vuruşunda top üstten dışarı gitti.

80. dakikada Atiba Hutchinson’ın kısa pasında ceza sahası içinde topla buluşan Talisca’nın vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak dışarı gitti.

90+3. dakikada ceza sahasında topla buluşan Atiba meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-3

HAPOEL BEER-SHEVA 1-3 BEŞİKTAŞ

Stat: Turner

Hakemler: Martin Atkinson, Stephen Child, Stuart Burt (İngiltere)

Hapoel Beer-Sheva: Goresh, Bitton, Soares, Tzedek, Turjman, Ogu, Melikson (Dk. 58 Ghadir), Hoban (Dk. 67 Ohana), Radi, Nwakaeme, Barda (Dk. 79 Sahar)

Beşiktaş: Fabricio, Gökhan Gönül, Marcelo, Mitrovic, Tosic, Necip Uysal, Hutchinson, Quaresma (Dk. 90 Gökhan İnler), Tolgay Arslan (Dk. 74 Talisca), Babel, Cenk Tosun (Dk. 90+2 Ömer Şişmanoğlu)

Goller: Dk. 42 Soares (Kendi kalesine), Dk. 60 Cenk Tosun, Dk. 90+3 Hutchinson (Beşiktaş), Dk. 44 Barda (Hapoel Beer-Sheva)

Sarı kart: Dk. 5 Tzedek (Hapoel Beer-Sheva)