İşte Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri!

Devler Ligi’ne doğrudan giden Süper Lig şampiyonu Beşiktaş’ı ilglndiren Kura çekimi ne zaman? Beşiktaş’ın muhtemel rakipleri kim?
Celtic, Leverpool, Napoli, Ajax, Dİnamo Kiev, Olympiakos takımlarından iki tanesinin elenmesi durumunda ise Beşiktaş kuraya 3. torbadan katılacak. Kura çekimi ise 24 Ağustos’ta yapılacak.
İŞTE MUHTEMEL RAKİPLER
1. Torba
– Real Madrid
– Bayern Münih
– Juventus
– Benfica
– Chelsea
– Shaktar Donetsk
– Monaco
– Spartak Moskova
2. Torba
– Barcelona
– Atletico Madrid
– Paris Saint Germen
– Borussia Dortmund
– Manchester City
– Porto
– Manchester United
– Sevilla
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3. Torba
– Tottenham Hotspur
– Basel
– Andelecht
Napoli ve Liverpool öneleme playoff turunu Dinamo Kiev, Ajax ve Olypiakos 3. öneleme turunu geçerlerse gruplara kalacaklar.