Kıbrıs Konferansı bugün yapılacak!

Kıbrıs'ta Rum tarafı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti haritalarını sundular. Bugün yapılacak görüşmelerde güvenlik ve garantiler ele alınacak.

Kıbrıs müzakerelerinde tarafların haritalarını tesli etmesiyle 3. gün tamamlandı ve bugün Kritik Kıbrıs Konferası yapılacak. Kıbrıs’ın geleceğini belirleyecek konferans saat 13.00’te başlayacak ama öncesinde Kıbrıs Cumhurbaşkanı Akıncı, bugün saat 11.35’te İngiltere Dışişleri Bakanı Jonhson ve İngiltere’nin Avrupa İşleri Bakan Yardımcısı Alan Duncan ile Cenevre’deki Birleşmiş Milletler Sarayı’nda bir araya gelerek görüşecek.

GARANTİLER VE GÜVENLİK GÖRÜŞÜLECEK!

Kıbrıs’taki tarafların yanı sıra garantörlerin de katılacağı uluslararası konferansta ‘garantiler ve güvenlik’ konuları ele alınacak. Konferans bugün 13.00’te başlayacak. KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, BM Cenevre Ofisi’nde yaptığı açıklamada, liderlerin BM Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin yanı sıra BM ve tarafların harita uzmanlarının huzurunda haritaları sunduklarını belirtti. Burcu, liderlerin birbirlerinin haritalarını gördüklerini, Kıbrıslı Türk ve Rum uzmanların BM uzmanlarıyla bir çalışma yaparak, sunulan haritanın Mont Pelerin’de varılan uzlaşıya uygun olup olmadığını incelediğini söyledi.

Barış Burcu, şöyle devam etti:

“Anımsatmak isterim, oran olarak Kıbrıs Rum tarafının yüzde 28.2, Kıbrıs Türk tarafının da yüzde 29.2 önerileri yaklaşmış önerilerdi. Haritaların bu oranlara uygun olarak hazırlandığı tespit edilmiştir ve BM’ye teslim edilmiştir. Korumalar eşliğinde kilitlenmek üzere kaldırıldı. Haritalar şu an BM’nin tasarrufundadır.” – DHA