Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatilinin bitmesine ne kadar kaldı?

Geçtiğimiz ay başlayan yaz tatili sürerken öğrenciler ve veliler tatilin ne zaman biteceğini merak etmeye başladı. Yeni eğitim öğretim dönemi başlamadan önce hazırlıklarını son dakikaya bırakmak istemeyen öğrenciler ve veliler okullar ne zaman açılacak sorusunun cevabını merak ediyor. İşte 2017 yaz tatilinin ne zaman biteceğine dair detaylar...

Yaz tatilinin başlamasıyla öğrencilerin istirahat vakti de geldi. Tatiline devam eden öğrencilerin şimdi merak ettiği soru tatilin bitmesine ne kadar kaldığı ve okulların ne zaman açılacağı. Milli Eğitim Bakanlığı her sene çalışma takvimini önceden hazırlıyor ve eğitim öğretim dönemlerinin ne zaman başlayıp ne zaman biteceği belirlenmiş oluyor. Ayrıca bu sene eğitim yeni müfredata göre yapılacak, müfredatta neler değişti? Ayrıntılar…

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın çalışma takvimine göre bu sene okullar 18 Eylül 2017 Pazartesi günü başlayacak, ilk dönemin bitiş tarihi ise 19 Ocak 2018. İkinci dönemin başlama tarihi 5 Şubat 2018 Pazartesi, ikinci 8 Haziran 2018 Cuma sona erecek.

YENİ MÜFREDATLA NELER DEĞİŞTİ?

ğitim Uzmanı Alaaddin Dinçer, müfredatta değerler eğitiminin her derse konulduğunu, müfredatın omurgasının da değerler eğitimi üzerinden kurulduğu kaydetti.

Yeni müfredatta felsefe dersinde değişiklikler olduğunu söyleyen Dinçer, felsefe dersinin iki saate çıkarılması nedeniyle, 11. sınıf derslerinin 10. sınıfa çekildiğini felsefe konularında genel olarak düzenli bir tarihsel sıralama yapıldığını kaydetti. Dinçer, çağdaş felsefe bölümünde diyalektik materyalizm, Nietzsche, Kant, Hegel'in de yer aldığını ifade etti. Diğer yandan biyoloji dersinde ‘Biyolojinin tarihsel gelişim sürecine katkı sağlayanlar' arasında Charles Darwin'in yer aldığını ancak evrim teorisinin olmadığını, bunun olumsuz bir durum olduğunu söyleyen Dinçer, bu bölümdeki bilim insanları arasında Aristo, İbn-i Heysem, İbn-i Sina, Gregor Mendel, Rosalind Franklin, James Watson, Francis Crick ve Aziz Sancar, İbn-i Miskeveyh, İbn-i Nefs, Alfred Wallace, Louis Pasteur’ün yer aldığını söyledi. 10. sınıf Edebiyat dersinde Destan/Efsane ünitesinde, dünya edebiyatının ilk destanlarından bir örnek, Türk halk edebiyatından bir destanın okunmasının istendiğini belirten Dinçer, “Bununla birlikte, öğrencilerden ‘Bozkurtların Ölümü', ‘Gün Olur Asra Bedel' gibi eserlerin destan türünden etkilenerek yazıldığı bilgisinden hareketle '15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri' konusunda, öğrencilerin tercih ettiği türde bir yazı isteniyor” diye konuştu.