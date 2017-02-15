Şampiyonlar Ligi maç özetleri izle: Son 16 turu ilk maçları toplu sonuçları

Şampiyonlar Ligi son 16 turu heyecanı başladı. Devler Ligi’nde dün akşam iki maç oynandı. PSG, Barcelona’yı 4-0 gibi farklı bir skorla yenerken Benfica ise sahasında oynadığı maçta Borussia Dortmund’u 1-0 yenmeyi başardı. Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam Bayern Münih – Arsenal ile Real Madrid – Napoli maçları oynanacak. Şampiyonlar Ligi’ndeki diğer dört maç ise 21 ve 22 Şubat tarihlerinde oynanacak. Şampiyonlar Ligi özetlerini haberimizdeki linkten izleyebilirsiniz. Şampiyonlar Ligi sonuçları ve oynanayacak diğer maçların programların haberimizin devamında…
BENFICA, BORUSSIA’YI TEK GOLLE GEÇTİ.
Benfica, Borussia Dortmund’u başkent Lizbon’daki Luz Stadı’nda ağırladı. Benfica’da Kostas Mitroglou, ilk yarısı golsüz biten maçın 48. dakikasında kullanılan köşe vuruşunda oluşan karambolde topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Borussia Dortmund’un golcüsü Pierre-Emerick Aubameyang, 58. dakikada kullandığı penaltı atışından yararlanamadı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve karşılaşmayı 1-0 kazanan Benfica, rövanş öncesi avantaj yakaladı. Borussia Dortmund ile Benfica arasındaki rövanş maçları, 8 Mart’ta oynanacak.
Şampiyonlar Ligi maç özetlerini aşağıdaki linkte açılan sayfadan izlemek istediğiniz maça tıklayarak izleyebilirsiniz.
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PSG’DEN BARCELONA’YA FARKLI TARİFE
Paris ekibi PSG, Barcelona’yı adeta sahadan sildi. 4-0 ev sahibi takımın üstünlüğüyle biten karşılaşmanın gollerini 19 ve 55’te Di Maria, 40. dakikada Draxler ve 72’de Cavani attı. PSG, Barcelona ile 8 Mart Çarşamba günü oynanacak rövanş maçına çok büyük bir avantajla çıkacak.
Avrupa’nın kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu heyecanı 14 ve 15 Şubat Çarşamba günü oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Turun son maçları ise 21-22 Şubat tarihlerinde oynanacak. Çeyrek finale yükselen takımlar ise, 7-8 Mart ve 14-15 Mart tarihlerinde oynanacak rövanş karşılaşmalarıyla belirlenecek. UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:
ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ SONUÇLARI VE PROGRAMI
14 Şubat Salı
22.45 Benfica 1–0 Borussia Dortmund
22.45 Paris Saint-Germain – Barcelona
15 Şubat Çarşamba
22.45 Bayern Münih – Arsenal
22.45 Real Madrid – Napoli
21 Şubat Salı
22.45 Bayer Leverkusen – Atletico Madrid
22.45 Manchester City – Monaco
22 Şubat Çarşamba
22.45 Porto – Juventus
22.45 Sevilla – Leicester City