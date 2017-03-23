Şans Topu çekildi! İşte MPİ Şans Topu sonuçları, 823. hafta sayıları

Şans Topu sonuçları, dün akşam yapılan çekiliş ile belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından canlı yayında yapılan ve takipçileri tarafından merak edilen Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen iki kişi çıktı. 823. haftanın Şans Topu çekilişinde büyük ikramiyeyi paylaşan iki kişi yaklaşık 378'er bin lira ikramiye kazandılar. Şans Topu sonuçları, haftanın kazandıran numaraları ve dağıtılan ikramiye miktarları dağılımı haberimizde.

Şans Topu sonuçları, dün akşam yapılan çekiliş ile belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından canlı yayında yapılan ve takipçileri tarafından merak edilen Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen iki kişi çıktı. 823. haftanın Şans Topu çekilişinde büyük ikramiyeyi paylaşan iki kişi yaklaşık 378'er bin lira ikramiye kazandılar. Şans Topu sonuçları, haftanın kazandıran numaraları ve dağıtılan ikramiye miktarları dağılımı haberimizde.

Şans Topu sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta çarşamba geceleri düzenlenen Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen 2 şanslı oyunsever çıktı. 823. kez düzenlen ve canlı yayında gerçekleştirilen Şans Topu sonuçlarına göre haftanın talihlisi iki kişi 378’er bin lira ikramiye kazandılar. İşte Şans Topu sonuçları, haftanın kazandıran numaraları ve tüm ikramiye listesi…

Şans Topu 823. haftanın kazandıran numaraları; 4, 24, 26, 29, 31 + 11 olarak belirlendi.

22 Mart 2017 tarihli Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen iki kişi 378 bin 4 lira altmışar kuruş ikramiye kazandı. Milli Piyango İdaresi, haftanın Şans Topu talihlilerinin kuponlarını Artvin’in Hopa ilçesi ile İstanbul’un Kadıköy ilçesindeki bayilerden yatırdıklarını açıkladı.

Şans Topu çekilişinde dağıtılan diğer ikramiyelerin miktarları ise şöyle; 5 bilen 24 kişi 3 bin 150 lira 15’er kuruş, 4 artı 1 bilen 215 kişi 352 lira 20’şer kuruş, 4 bilen 2 bin 695 kişi 37 lira 45’er kuruş, 3 artı 1 bilen 7 bin 50 kişi 18 lira 10’ar kuruş, 3 bilen 82 bin 118 kişi 4 lira 30’ar kuruş, 2 artı 1 bilen 62 bin 865 kişi 5 lira 65’er kuruş, 1 artı 1 bilen 204 bin 808 kişi 3 lira 30’ar kuruş ikramiye alacak.

MİLLİ PİYANGO İDARESİ’NDEN ŞANS TOPU DEVİR SAYISI HAKKINDA YAPILAN DUYURU

Milli Piyango İdaresi tarafından 17 Ocak 2017 tarihinde yapılan Şans Topu gibi sayısal oyunlarında devir sayısı ile duyurusu şu şekilde: Sayısal oyunların oyun planları gereği; Sayısal Loto, Şans Topu ve On numara oyunlarında 4.kez büyük ikramiyeyi bilen olmaması halinde büyük ikramiye tutarı bir alt grupta ikramiye bilenlere dağıtılır. Süper Loto oyununda ise devir sınırlaması olmadığı için, altı rakamı doğru tahmin eden çıkana kadar devir devam etmektedir.

Bu nedenle Sayısal Loto oyununun 14/01/2017 tarihli 1053. hafta çekilişi sonucunda; 4.kez 6 bilen olmadığı için büyük ikramiye 5 bilenler arasında dağıtılmıştır.

Aynı şekilde daha önce de Şans Topu oyununun 01/08/2012 tarihli 581. hafta çekilişinde ve Sayısal Loto oyununun 26/03/2016 tarihli 1011. hafta çekilişinde 4. kez büyük ikramiyeyi bilen olmadığı için büyük ikramiye 5 bilenler arasında dağıtılmıştır.