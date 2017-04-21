TEOG 2. dönem sınavı ne zaman?

TEOG ikinci dönem sınavı ne zaman yapılacak merak ediliyor. TEOG sınavına girecek 8. sınıf ve öğrencileri, ikinci sınav öncesi heyecanlı bekleyişteler. TEOG sınavında hangi dersten kaç soru çıkacak? Sınav ne kadar sürecek? TEOG 2. sınavına dair detaylar ve TEOG rehberi haberimizde.

TEOG 2. dönem sınavına az bir zaman kala öğrencilerde ve velilerinde heyecan dorukta. Sekinci sınıf öğrencilerin girdiği Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş sınavı yani TEOG iki dönemde yapılıyor. TEOG 1. dönem sınavı 23-24 Kasım tarihlerinde yapılmıştı.MEB tarafından açıklanan sınav takvimine göre TEOG 2. dönem sınavı 26-27 Nisan’da yapılacak. Sınavlar üç oturumda gerçekleştirilecek ve her oturum 40 dakika sürecek.

TEOG PUAN HESAPLAMA EKRANI

1* : ORTALAMA HESABI: Sınavlar ve ödevlerden alınan puanların aritmetik ortalamasıdır.

ORT=(SP1+SP2+SP3+PP+PRP)/5

2*: AĞIRLIKLI ORTALAMA HESABI: Her ders için hesaplanan ortalamaların, o dersin haftalık ders saatine çarpımının, ders saatleri toplamına bölünmesi ile elde edilen değerdir.

AORT=(ORTxDS)/Toplam Ders Saati

3* : YILSONU BAŞARI PUANI: Her iki dönemde, her ders için hesaplanan ağırlıklı ortalama toplamlarının, aritmetik ortalamasıdır. Puanlama 100 tam puan üzerinden yapılır.

Yılsonu Başarı Puanı=(1.Dönem Ağırlıklı Ortalama Toplamı + 2.Dönem Ağırlıklı Ortalama Toplamı)/2

AĞILIKLANDIRILMIŞ ORTAK SINAV PUANI

Ortak Sınavlar kapsamında, sınavı gerçekleştirilen derslerden alınan puanlar kendi ağırlık katsayıları ile çarpılır. Çarpımların toplamından elde edilen değer, derslerin ağırlık katsayılarının toplamına bölünmesi suretiyle her bir dönem için dönemsel ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı elde edilir. Dönemsel ağırlıklandırılmış ortak sınav puanlarının aritmetik ortalaması ağırlıklandırılmış ortak sınav puanını oluşturur. Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılır.

Yerleştirmeye Esas Puan: 6, 7 ve 8 inci sınıf yılsonu başarı puanları ile 8 inci sınıf ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı toplanır. Elde edilen toplam ikiye bölünerek yerleştirmeye esas puan elde edilir. Puanlama 500 tam puan üzerinden yapılır.

Yerleştirmeye Esas Puan (YEP) = ( YBP8 + YBP7 + YBP6 + AOSP ) /2