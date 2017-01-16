Bu yıl üç yeni oyuncu geliyor

Opel Türkiye Genel Müdürü Özcan Keklik bu yıl Türkiye'de 3 yeni modelin satışa sunulacağını açıkladı.

Opel Türkiye Genel Müdürü Özcan Keklik Opel markasına ilişkin verileri ve 2017 pazar öngörülerini açıkladı. Keklik, “Bu yıl ülkemizde pazara 3 yeni model sunulacak. Bunlardan en önemlisi D segmenti oyuncumuz yeni Insignia Grand Sport. Bu modelin dünya prömiyeri mart ayında Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarı'nda yapılıp ülkemizde nisan sonunda İstanbul Otomobil Fuarı'nda otomobil severlerle buluşacak ve haziran ayında satışa sunulacak. Bu arada İstanbul Motor Show'un gelişmesine ve uluslararası fuar takvimine girebilmesi için büyük çabalar sarf edildi. Diğer bazı fuarlara ilginin azaldığının varsayıldığı bir süreçte İstanbul Motor Show'un daha da güçlenmesi, hem sektörümüz hemde ülkemiz adına başarı hanesine yazılacak bir aksiyon olacaktır. Yeni Insignia Grand Spor dışında bu yılın son çeyreğinde Opel tarafından pazara sunulacak diğer modeller ise B Crossover modeli Crossland X ve C Crossover modeli Grandland X olacak”diye konuştu.