Otomotiv üretimi yüzde 34 arttı

Otomotiv ana sanayi üretimi Şubat ayında ihracat odaklı otomobil üretimindeki keskin artışı etkisiyle yüzde 15 yükselerek 138,369 adet olurken, 266,490 adet olan iki aylık üretim rekor kırdı.

Otomotiv ana sanayi üretimi Şubat ayında ihracat odaklı otomobil üretimindeki keskin artışı etkisiyle yüzde 15 yükselerek 138,369 adet olurken, 266,490 adet olan iki aylık üretim rekor kırdı.

Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) tarafından Pazar günü yayımlanan verilere göre otomobil üretimi Şubat ayında yüzde 34 artarak 97,129 adete yükseldi.

Ana sanayinin yılın iki ayındaki üretimi ise tarihsel olarak en yüksek seviyeye çıktı. Üretimdeki bu büyümede iki yılda devreye alınan ihracat odaklı modellerin tam ölçekli üretime geçmesi etkili oluyor.

ANA SANAYİ ÜRETİMİ YÜZDE 22 ARTTI

Yılın ilk iki ayında otomotiv ana sanayi üretimi yüzde 22 artışla 266,490 adete, otomobil üretimi yüzde 46 artışla 190,812 adete yükseldi.

Yılın ilk iki ayında toplam üretimin yüzde 82’sini oluşturan 219,434 adet araç ihraç edildi. İhracatın neredeyse dörtte üçünü ilk iki ayda yüzde 60 artarak 158,483 adete yükselen otomobil oluşturdu. Ticari araç ihracatı ilk iki ayda yüzde 11 gerileyerek 60,951 adete indi.

Toplam otomotiv pazarı Şubat ayında yüzde 11 düşüşle 48,141 adete gerilerken, otomobil pazarı da yüzde 15 daralarak 34,658 adete indi. Satışlar açısından yılın en zayıf iki ayı olan Ocak-Şubat’ta ise toplam pazar yüzde 4 daralarak 84,289 adet oldu.

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