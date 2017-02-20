‘quattro’ satış stratejisi oldu ‘dört dörtlük’ artış getirdi…

1980 yılında tarihte ilk kez bir binek otomobili sürekli dört tekerlekten çekiş ile satışa sunan Audi, Latince 4 anlamına gelen quattro teknolojisini, satış ve pazarlama stratejisi olarak da geliştirdi. Özel bir deneyim yaşattığı insanlarla oluşturduğu bağ ile adeta birer “taraftar” ve “marka elçisi” yaratıyor.

1980 yılında tarihte ilk kez bir binek otomobili sürekli dört tekerlekten çekiş ile satışa sunan Audi, Latince 4 anlamına gelen quattro teknolojisini, satış ve pazarlama stratejisi olarak da geliştirdi. Özel bir deneyim yaşattığı insanlarla oluşturduğu bağ ile adeta birer “taraftar” ve “marka elçisi” yaratıyor.

Kittila/ FİNLANDİYA

Audi en önemli marka değeri olan “quattro”yu bir adım öteye taşıyor. Markaların pazarlama yönetimi çalışmalarının başında ise içerik ve kişisel deneyim geliyor. Özellikle olumlu kişisel deneyimlerin marka ile müşteri arasında özel bağlar kurarak, hem kullanıcılarını hem de potansiyel müşterilerini adeta birer taraftar ve marka elçisi haline getiriyor. İşte bu deneyim ve algıyı sunanların başında da Alman otomotiv devi Audi ve onun marka değeri “quattro” geliyor.

GAZİANTEP PİLOT BÖLGE SEÇİLDİ

Audi de “quattro” için kutup dairesi içerisinde oluşturulan doğal buz üzerinde en zorlu şartlarda, müşterilerine çok özel bir deneyim yaşatarak, “quattro” algısını bir adım öteye taşıyor. Bu özel organisazyonu birlikte deneyimleme fırsatı bulduğumuz Doğuş Otomotiv Audi Genel Müdürü Giovanni Gino Bottaro, bunun en güzel örneğini 2013 yılında yaşadıklarını belirterek, “2009 yılı sonunda hizmete giren Gaziantep yetkili satıcısı Acarsan Otomotiv'in dâhil olduğu etkinlikle, Gaziantep'te marka algısını daha da ileriye götürmek amaçlı pilot bir çalışma düşünüldü. Şehrin ve bölgenin fikir lideri olan, farklı sektörlerden 20 kişi İsveç'te yapılacak Audi Ice Driving Experience organizasyonuna davet edildi. Gaziantep Yetkili Satıcısı'nın bu aktivite öncesinde toplam satış içerisindeki quattro modellerinin oranı Türkiye ortalamasının yüzde 15 altında olmasına rağmen, aktivite gerçekleştikten sonra bu oran yüzde 50 üzerine çıkarak bir başarı hikâyesi yazıldı. Bu etkiyle devam eden yıllarda Gaziantep'ten hem Audi Ice Driving organizasyonlarına yeniden katılım, hem de Audi'nin yaz sezonu Driving Experience'larına da katılımlar gerçekleştirildi” diye konuştu.

quattro® TEKNOLOJİSİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Quattro dört tekerden çekiş sistemi, çekiş kuvvetini dört tekerlek arasında dağıtıyor. Böylece tekerlekler arasında optimum kuvvet dağılımı gerçekleşiyor ve araç virajlar ya da ıslak veya buz zemin gibi olağanüstü koşullar altında bile yol tutuşunu koruyor. Örneğin buzlanma nedeniyle ön tekerlerin yol tutuşu azalırsa, quattro sistemi aksların kuvvet dağılımını çok kısa bir an içerisinde değiştiriyor. Çekiş Kuvvetinin büyük bölümü daha iyi tutan tekere aktarılıyor. Araç yoldan çıkmıyor. Ayrıca iki akstaki elektronik diferansiyel kilidi (EDL) gerektiğinde tekerleklerin patinajını aks üzerinden önlüyor. Birden fazla tekerlekte hız farklılıkları olması durumunda güç tek bir tekerlekte yoğunlaşıyor.

3 GÜN 3 BİN 500 EURO

Bir Audi kullanıcısı olsun veya olmasın dileyen herkes markanın bu sürüş etkinliğine katılabiliyor. Audi Ice Driving Experience, Avusturya – Seefeld ve Saalbach, Finlandiya –Mounio ve İsveç- Arvidsjaur olmak üzere farklı 4 noktada düzenleniyor. Finlandiya'da, Kuzey Kutup Dairesi'nin de 200 kilometre üzerinde Muunio kasabasında düzenlenen Ice Drive Experience Finland, 2,5 gün sürüyor. 85 santimetre kalınlığında buz üzerinde, donmuş göl üzerinde 354 beygirlik S4 Avant'lar ile gerçekleşen sürüş etkinliğinde, bazıları Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC – World Rallye Championship) yarışmış ve derece elde etmiş eğitmenler ile buzda sürüş konusunda eğitim alınıyor. 3 günlük bir tur uçuş hariç kişi başı 3 bin 500 Euro'ya mal oluyor ve eğitimden arta kalan zamanlar farklı etkinliklerle geçiriliyor. Kış ayları için başvurular yaz başı Audi web sitesinden yapılıyor.

DÜNYA'DA VE TÜRKİYE’DE QUATTRO

Şu anda 100'den fazla Audi modelinde sunulan quattro teknolojisi, 37 yılda otomotiv dünyasının mihenk taşlarından biri durumuna geldiğini belirten Doğuş Otomotiv Audi Pazarlama Müdürü Mustafa Uluer, “1982-2016 yılları arasında Audi'nin farklı modellerinde 8 milyon quattro özelliğine sahip araç üretildi. Audi Türkiye için de çok önemli bir marka değeri olan “quattro” dört tekerden çekiş sistemi ile sunulan araç satışlarımız için oldukça başarılı geçen bir yılı geride bırakacağız. Satılan her beş Audi'den birisi “quattro” dört tekerden çekiş sistemi ile satılmaktadır. Yakın geçmişe bakarsak Doğuş Otomotiv Audi'nin 2009 -2016 yılları arasında gerçekleştirdiği toplam araç satışının yüzde 20'den fazlası quattro özellikli araçlardır. 2017 yılının geride bıraktığımız ilk ayında gerçekleşen toplam 625 adet satılan Audi aracın yüzde 25'i yine quattro özelliği taşımakta”dedi.