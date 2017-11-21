Ağızdaki acil durum belirtileri neler? (Ağız ve Diş Sağlığı Haftası)

Diş hekimine genellikle yoğun bir ağrı hissettiğimizde gidiyoruz. Ancak tedavi edilmeyen ağız sorunlarının ileride felç gibi hayati sonuçları olabiliyor. Peki dişlerde ağrı dışında acil durum belirtileri var mı, günlük diş bakımının en önemli adımları neler, tedavi edilmeyen ağız ve diş sorunları ne gibi hastalıklara davetiye çıkarıyor? Diş Hekimi Gizem Seyrek Yıldırım uyardı: Ağrı kesicilerle sorunu ötelemeyin.

Ağız ve Diş Sağlığı Haftası nedeniyle bilgiler veren Diş Hekimi Gizem Seyrek Yıldırım, Türkiye’de bu konunun yeterince önemsenmediğini söylüyor. Oysa birçok sorunu tetikleyen ağız ve diş sağlığındaki bozukluklar, ağrı kesici ve antibiyotiklerle geçiştirilmeyecek kadar önemli.

İşte Diş Hekimi Gizem Seyrek Yıldırım’ın önerileri…

Türkiye’de ağız ve diş sağlığı ne kadar önemseniyor?

Aslında Türkiye’de ağız ve diş sağlığı pek fazla önemsenmiyor ancak geçmiş yıllara oranla gene de toplumun olaya bakış açısı hekimlerin ve sektör firmalarının desteği ile özellikle büyük kentlerde pozitif yönde değişiyor. Artık insanlar, dişlerin fırçalanması ve tedavi edilmesi gerektiğinin bilincine varıyor. Tabi bunda yazılı ve görsel basının olumlu katkısı göz ardı edilmemeli, bu sayede oluşan bilinç diş hekimlerinin de katkısıyla ağız ve diş sağlığına önem veren bir toplumu oluşturuyor.

AĞIZDAKİ ACİL DURUM BELİRTİLERİ NELER?

Genellikle insanlar diş hekimlerine ancak aşırı diş ağrısı yaşadıklarında gidiyorlar. Bu konuda neler söylersiniz? Ağrı dışında hangi durumlar acil ya da önemli belirtiler arasında sayılabilir?

İnsanların çoğu maalesef diş hekiminden korkuyor. Bu yüzden de rutin kontrollere gitmek yerine şiddetli ağrı ile bize başvuruyor. Antibiyotik ve ağrı kesiciler ile mümkün olduğunca tedavilerini öteliyorlar. Aslında aile hekimi gibi aile diş hekimi kavramı oluşturulup hastalar düzenli olarak kontrol edilmeli. Ağrı dışında sıklıkla koku, kanama ve kırık şikayetleri önemli ve acil belirtilerdir.

DİŞETİ HASTALIKLARI TEDAVİ EDİLMEZSE NE OLUR?

Ağız ve Diş sağlığındaki sorunlar tedavi edilmediği taktirde hangi hastalıklara davetiye çıkarıyor?

Oral enfeksiyonlar ve özellikle dişeti hastalıklarının kardiovasküler hastalıklar, bakteriyel pnömoni, diyabet ile hatta inme ile ilişkisi saptanmış olup, ilaveten erken doğumu tetiklediği, düşük kiloda bebek doğumları, kemik erimesi ve kanser ile ilişkisi saptanmıştır. Ayrıca romotoid artrit için periodontitis bir risk faktörüdür.

Ağız ve Diş sağlığı konusunda en yaygın yanlış bilgiler neler ?

En yaygın yanlış, hamilelikte diş tedavisi olmayacağı ve süt dişlerine dolgu yapılmayacağıdır. Diştaşı temizliğinin zararlı olduğu ve ağrı olmadıkça çürük tedavisine gerek olmadığı yanlış bilgilerdir.

GÜNLÜK BAKIMIN 4 ÖNEMLİ ADIMI

Ağız diş sağlığımızı destekleyen günlük pratik önerileriniz var mı? Bunların dışında yapılması gereken günlük bakım nasıl olmalı?

*Tatlı şeyler yenildikten sonra en azından ağız çalkalanmalı ya da su içilmelidir.

*Asitli içeceklerin ardından diş hemen fırçalanmamalıdır.

*Günde 2 kez en önemlisi akşam mutlaka dişler en az 2 dakika çok baskı yapmadan fırçalanmalıdır.

*Buna ilaveten dişlerin ara yüzeylerinin temizliği için diş ipi, ara yüz fırçası ya da ağız duşu kullanılmalıdır. Diş fırçaları sıklıkla değiştirilmelidir.

DİŞ SIKMA KEMİK KAYBINI TETİKLİYOR

Bunların dışında diş sıkma ve gıcırdatma en önemli sorunlardan biridir. Kemik kaybı ve eklem hastalıklarına neden olur. Ayrıca dişlerdeki çapraşıklıkların tedavisi, o dişlerin hem estetik, hem dişeti hem de çürümesinin önlenmesi açısından çok önemlidir. Ağızdaki eksik dişlerin tedavisi hem çiğneme fonksiyonu hem de komşu dişlerdeki uzama, devrilme gibi sorunlara, ayrıca eklem problemlerine sebep olmadan tedavi edilmelidir.

İMPLANT TEDAVİLERİN ÖNEMİ

Süt dişleri çürür ve erken dönem tedavileri yapılmaz ise erken diş kayıpları ile kalıcı dişlerde çapraşık olabilir, bu sebeple çocuklara diş fırçalama alışkanlığının kazandırılması gerekir. Ayrıca düzenli diş kontrolleri yapılmalıdır. Dişeti hastalıkları bir çok hastalığa sebep verdiğinden tedavi edilmelidir. İmplant ve diğer protez tedavileri yapılmadan ağzın enfeksiyondan mutlaka temizlenmesi gerekmektedir.

Günümüzde implant tedavileri hem diş eksikliklerini hem de kemiği koruma açısından çok önemlidir. Ancak hastaların yapılan implantın menşeini ve markalarını mutlaka bilmeleri gerekmektedir. Estetik yaklaşımlar önem kazanmış zirkonyum, full porselen kaplamalar ve lamina dişler hastaları oldukça mutlu edecek sonuçlara ulaşmıştır.