Ameliyattan çıkar çıkmaz ellerine baktı

Yaklaşık 4 yıldır katarakt sorunu yaşayan 8. sınıf öğrencisi Eda Nur Akgündüz, ameliyat olduktan sonra ilk olarak ellerine baktı ve uzun yıllardır ayrıntılarını görmediği elleri için “Ellerimdeki desenler çok güzelmiş” dedi.

Yaklaşık 4 yıldır katarakt sorunu yaşayan 8. sınıf öğrencisi Eda Nur Akgündüz, ameliyat olduktan sonra ilk olarak ellerine baktı ve uzun yıllardır ayrıntılarını görmediği elleri için “Ellerimdeki desenler çok güzelmiş” dedi.

13 yaşındaki Eda Nur Akgündüz yıllarca iki gözünde de görme sorunu olmasına rağmen kimseye söyleyemediği için okulda sorun yaşamaya başladı. Sonunda öğretmenleri anlayınca durumu ailesine anlattı ve Eda’nın 4 yıldır katarakt sorunu olduğu anlaşıldı. Özel bir hastanede ameliyat olan Eda’nın ilk söylediği şey ise “Ellerimdeki desenler çok güzelmiş” oldu.

“9 YAŞIMDAN BERİ ELLERİMİ NET GÖREMİYORUM”

Operasyonun ardından Eda Nur'un sol gözü net görmeye başladı. İlk olarak ellerine bakan Eda Nur, uzun süre sonra ilk kez ellerinin ayrıntılarını gördü. Avuç içlerindeki çizgileri inceleyen küçük kız, “Ellerimdeki desenler çok güzelmiş. 9 yaşımdan beri ellerimin ayrıntılarını bile net göremiyordum. Şimdi bu kadar net görünce heyecanlandım” dedi. Eda daha sonra sağ gözü için ameliyat olacak.

İHA