Komadayken doğum yapan kadının mucizevi hikâyesi

Arjantin’de komadayken doğum yapan kadın polis, yoğun bakıma getirilen bebeğinin kokusunu duyunca 3 aydan sonra gözlerini açtı.

Arjantin'in Posadas kentinde polislik yapan 5 aylık hamile Amelia Banna, bir trafik kazası sonucu beyin kanaması geçirerek komaya girdi. Bilinci bir türlü açılmayan kadın, 2 ay sonra sezaryenle bir erkek bebek dünyaya getirdi. Amelia'nın kız kardeşi, doktorlardan izin alıp 1 aylık olan bebeği yoğun bakım odasına götürdü.

Santino adı verilen bir aylık oğlu göğsünün üzerine konulunca 3 aydır komada olan Amelia'nın nefes alıp verişleri değişmeye başladı. Birkaç dakika sonra gözlerini açan Amelia, oğlunu görünce ağlamaya başladı. Birkaç gün içinde konuşup sorulara kısa cevaplar vermeye başlayan Amelia'nın gösterdiği gelişme, herkesi şaşırttı. Bu kadar uzun süreli komalarda hastanın uyanmasının beklenmediğini belirten doktorlar, “Amelia bir mucize gibi. Bu azimle tamamen iyileşmesi bile mümkün” dedi.