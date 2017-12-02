Migrenle savaşta yeni tedavi: Yüzde 50 başarı

İngiltere'de bulunan King's College Hospital'da çalışan bir ekip, migren tedavisinde önemli bir tedavi şekline ulaştıklarını açıkladı. Bilim insanları bu yeni tedavinin hem nöbet sayısını hem de ağrıların şiddetini azalttığını belirtti.

Londra’da bulunan King’s College Hospital, milyonlarca insanı etkisi altına alan migren hastalığı ile ilgili önemli bir adım attıklarını açıkladı. Geliştirdikleri yönteme yönelik araştırmalarının sonucunda, migren hastalarının yaklaşık yüzde 50’sinin aylık migren nöbetlerinin yarı yarıya azaldığı görüldü. Beyindeki kimyasal aktiviteyi değiştirmeye yönelik antikorların kullanıldığı denemenin uzun vadeli etkileri izlenecek.

Dünyada her yedi kişiden birini etkileyen migren kadınlarda üç kat daha fazla görülüyor. Buna göre, ayda 15 günden daha az ağrılı dönemler epizodik migren, her ay 15 günden uzun süren ağrılı dönemlerse kronik migren olarak tanımlanıyor

AĞRIDA YARI YARIYA AZALMA

BBC Türkçe’nin haberine göre, beyindeki kalsitonin gen ilişkili peptid (CGRP) adlı bir kimyasal, migrende hem ağrı hem de ışığa hassasiyette rol oynuyor.

Dört büyük ilaç şirketi, CGRP’yi nötralize edecek antikorlar geliştiriyor. Bu antikorlardan bazıları CGRP’ye yapışırken bazıları bununla etkileşime geçen beyin hücrelerini bloke ediyor.New England Journal’de yayımlanan bulgular, 955 hasta üzerinde denenen sonuçları içeriyor.

Başlangıçta hastaların bir ayda ortalama sekiz ağrılı günü vardı. Antikor iğnesi yapılan hastaların yüzde 50’sinde ağrılı günlerin sayısı yarı yarıya azaldı. Teva tarafından geliştirilen ‘fremanezumab’ adlı bir antikor is 1130 hasta üzerinde denendi. Bu hastalardan yüzde 41’inde ağrılı günlerin sayısı yarı yarıya azaldı.