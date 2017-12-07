Prof. Dr. Sergio Canavero İstanbul’a gelmedi

Dünyanın ilk kafa nakli operasyonunu gerçekleştirmek için gün sayan Prof. Dr. Sergio Canavero, İstanbul'daki etkinliğe gelmedi. Türkiye İnovasyon Haftası kapsamında düzenlenen etkinlik için İstanbul'a davet edilen Prof. Dr. Canavero'nun neden gelmediği ise henüz bilinmiyor.

İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen Türkiye İnovasyon Haftası kapsamında yapılacak etkinliğe Prof. Dr. Sergio Canavero da davet edilmişti. Yakın bir zamanda gerçekleştirmeyi planladığı kafa nakli operasyonu ile ilgili soruları yanıtlamak üzere İtalya’dan davet edilen Prof. Dr. Canavero’nun, uçağı kaçırdığı için organizasyona katılmadığı ancak hala kendisine ulaşılamadığı bildirildi.

Ünlü cerrahın konuşmasını merak edenlerin akın ettiği İstanbul Kongre Merkezi’ndeki etkinlikte seyircilere, Prof. Dr. Canavero’nun gelmeyeceği anons edildi. Prof. Dr. Canavero’nun bundan sonraki günlerde organizasyona katılıp katılmayacağı henüz bilinmiyor.

Prof. Dr. Sergio Canavero yakın bir zamanda, cansız bedende kafa naklini gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

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