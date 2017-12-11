Arama motorları Google, Yahoo, Yandex’ten Kudüs güncellemesi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının ardından arama motorları Kudüs güncellemesi yapıldı. Peki hangi arama motorları Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdı? İşte Google, Yahoo, Yandex'ten Kudüs güncellemesi...

ABD Başkanı Donald Trump, Kudüs’ü İsrail’in başkıenti olarak tanıdı. Başta Türkiye olmak üzere dünyada birçok ülke bu karara tepki gösterdi. Arama motorlarında Kudüs araması yapıldığında ise kimi Kudüs’ü İsrail’in yeni başkenti olarak gösterdi kimi ise kararı tanımadı…

Amerikalı Google ve Yahoo, Rus Yandex ve Türk Geliyoo ve Yaani isimli arama motorları İsrail ile Filistin arasında başkent tartışmaları arama sonuçlarını da ikiye böldü.



GOOGLE KUDÜS KARARINI TANIDI

Amerika merkezli Google.com internet arama sitesine Kudüs ya da Jerusalem yazınca gelen ilk sonuç İsrail’in başkenti oldu. Google kaynak olarak Vikipedia isimli ansiklopedik bilgi veren siteyi ilk sonuç olarak gösterdi. Ancak Rus arama motoru Yandex isimli internet sitesinde arama yapanların karşısına “Ortadoğu’da bulunan, Dünya’nın en eski şehirlerinden biridir. Filistin ve İsrail Kudüs’ün kendi başkenti olduğunu iddia etmektedir. Akdeniz ve Ölü Deniz’in kuzey sınırı arasında yer almaktadır” bilgisi çıktı. Rus arama motoru Yandex, Google’ın aksine Vikipedia’yı ilk sırada kaynak göstermedi ve kendi ansiklopedik bilgi veren sayfasını arama sonuçlarına getirdi.

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Artık Türkçe hizmet vermeyen bir başka Amerikalı arama motoru Yahoo’ya Kudüs ya da Jerusalem yazınca kullanıcıların karşısına ilk sırada “Kudüs; Ortadoğu’da, Akdeniz ve Ölü Deniz arasındaki Yahuda Dağları platosunda yer alan bir şehir, antik kent” sonucu çıktı.

Geliyoo.com ve Turkcell’in arama motoru Yaani.com isimli internet siteleri Kudüs aramasında ilk sonuç olarak, “Kudüs’ün hem İsrail milliyetçiliği hem de Filistin milliyetçiliği arasındaki merkezi pozisyonunu göz önünde bulundurduğumuzda, 5000 yıllık yerleşik hayatı barındıran tarihi incelerken gereken seçicilik, genelde ideolojik ön yargı veya görüşlerden etkilenir” cümlelerini kullanıcılarına gösterdi





