Elon Musk: Otomasyonun gelişimi ile 20 yıl içinde iş gücünün yüzde 15’i işsiz kalacak

Dünya Devlet Yönetimi Zirvesi'nde konuşan Elon Musk, otomasyonun iş dünyasını nasıl etkileyeceğine dair görüşlerini paylaştı ve evrensel temel gelir sisteminin başlatılması gerektiğini açıkladı.

World Government Summit 2017 yani Dünya Devlet Yönetimi Zirvesi’ne katılan Elon Musk, otomasyon ve yapay zekanın gelişimi ile evrensel temel gelir üzerine düşüncelerini paylaştı. Webrazzi’nin haberine göre Elon Musk, giderek gelişen otomasyon sistemlerinin geleceğin iş dünyasını nasıl etkileyeceği ve hükümetlerin karşılaşacağı zorluklara değindi.

Elon Musk ile Diyalog adı ile yapılan etkinlikte bilim insanlarının kendilerini işlerine çok fazla kaptırabileceğinden söz eden Musk, “Yapay zekayı nasıl uyguladığımıza çok dikkat etmeliyiz ve araştırmacıların kontrolü kaybetmediğinden emin olmalıyız.” diyerek yapay zeka ile doğabilecek tehlikelere karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi.

Otonom sistemlere de dikkat çeken Musk, “Önümüzdeki bir kaç on yıl içerisinde teknoloji iş dünyasını derinden etkileyecek. Muhtemelen ulaşım için büyük ölçekte akıllı otomasyona sahip olacağız” dedi. Ayrıca 20 yıl gibi kısa bir süre içerisinde var olan iş gücünün %12-15 gibi bir oranı artık işsiz olacağını belirten Musk, otomasyon sistemleri özellikle işin içinde “makine” bulunan işleri çok daha hızlı etkileyecek.

Elon Musk, yapay zeka, robotlar vb. gibi otomasyon sistemlerinin yalnızca ulaşım alanında çalışan insanları işlerinden etmeyeceğini, bir çok farklı alanda iş dünyasını derinden sarsacağını ve bu nedenle hükümetlerin evrensel temel geliri başlatması gerektiğini savunuyor: “Seçim şansımız olacağını sanmıyorum. Bence bu gerekli olacak. Bir robotun daha iyi yapamadığı çok az iş alanı kalacak.”

Elon Musk bu konunun çok daha derinleşeceğini savunuyor. “Asıl zor olan şey şu, insanlar hayatlarına nasıl bir anlam yükleyecekler? Bir çok insan için hayatın anlamı iş hayatlarıyla sınırlı. Eğer size ihtiyaç kalmadıysa artık anlam olmayacak. Bununla başa çıkmak çok daha zordur. İnsanlar geleceğin, istedikleri gibi güzel bir geleceğin olduğunu nasıl anlayabilecekler?”

EVREN TEMEL GELİR NEDİR?

Temel gelir veya vatandaşlık geliri, bir devletin tüm vatandaşlarına düzenli diğer gelirlerinden ya da servetlerinden bağımsız olarak toplumun bir bireyi olmaları nedeniyle düzenli bir gelir sağlamasını öneren sosyal güvenlik kuramıdır. Temel gelirin bir politika aracı olarak kullanılması önerisi 1986'da kurulan Avrupa Temel Gelir Ağı (Basic Income European Network) projesi ile başlamıştır. Tartışmalar tüm dünyada ilgi çekince, Avrupa ile sınırlı kalınmamış ve Küresel Temel Gelir Ağı (Basic Income Earth Network) projesine dönüştürülmüştür. 1986-2004 yılları arasında Avrupa kentlerinde iki yılda bir düzenlenen kongreler, 2006'da Güney Afrika'da, 2010’da ise Brezilya’nın Sao Paulo kentinde düzenlenmiştir. Finlandiya’da aylık 800 euro olarak uygulamaya geçirilmesi tartışılmaktadır.