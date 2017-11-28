Facebook’un bu özelliğini kullananlar dikkat! Fotoğraflarınız sizden habersiz silinebilir

Sosyal medya devi Facebook'un kısa bir süre önce kullanıcıların hizmetine sunduğu anket özelliğiyle ilgili çok önemli güvenlik açığı bulundu. Bulunan güvenlik açığına göre; istediğiniz kişinin fotoğrafını anket yardımıyla silmenizin mümkün olduğu ortaya çıktı.

Facebook kısa bir süre önce görsel veya GIF yardımıyla anketler hazırlayabilme imkanı sundu. Ancak bu özelliğin önemli bir güvenlik açığı yarattığı ortaya çıktı.

İranlı bir yazılım uzmanı tarafından fark edilen bir açık sayesinde istediğiniz kişinin fotoğrafını anket yardımıyla silmenizin mümkün olduğu ortaya çıktı.

Puya Darabi isimli İranlı yazılımcı sayesinde ortaya çıkan açık, pek çok kişinin güvenliğini tehdit ediyordu. İstediğiniz bir profildeki fotoğrafı silmek için sadece yeni bir anket oluşturmak yeterliydi. Ankette Facebook sunucusuna gönderilen istekteki resim kimliği veya GIF ile Facebook’taki herhangi bir fotoğrafın görsel kimliğinin değiştirilebildiği öğrenildi. Görsel kimliğini değiştirdikten sonra anketinizdeki istediğiniz resmi rahatlıkla silebiliyor ve bu şekilde istediğiniz görsellerde oynamalar yapabiliyordunuz.

İlk başta bunun ufak bir hata olduğunu sanan ancak yaptığı birkaç denemesinde yanıldığını anlayan İranlı Darabi, bu güvenlik açığını Facebook’a bildirdi. Facebook da Darabi’ye bu açığı bulduğundan dolayı 10 bin dolar ödül verdi. Ayrıca İranli yazılımcının daha önce de Facebook’taki açıkları bulduğu ve ödüller kazandığı ifade edildi.

Ayrıca son günlerde birçok güvenlik açığıyla karşı karşıya kalan Facebook, bu konudaki çalışmalarını hızlandırdıklarını açıkladı.