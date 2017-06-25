iPhone 8 nasıl olacak? İşte ortaya çıkan yeni görseller

Sonbaharda Apple, iPhone 8'i tanıtacak. Her tanıtım öncesi olduğu gibi bu tanıtım öncesi de farklı platformlar üzerinden iPhone 8'e ait olduğu iddia edilen görseller sızdırıldı.

Apple’ın büyük yükselişindeki en önemli etkenlerden olan iPhone bu sene onuncu yılını kutlayacak. iPhone’un onuncu yılında bambaşka bir tasarımla geleceği konuşuluyor. ShiftDelete’de yer alan habere göre Benjamin Geskin tarafından Twitter üzerinden yayımlanan görsellerin gerçekten de iPhone 8’e ait olabileceği iddiaları internette yankı uyandırdı.

GERÇEKTEN iPHONE 8’Mİ?

Foxconn’da çalıştığını iddia eden ve iPhone 8’in şematik görsellerini yayımlayan bir kişiden aldığı bilgilerle hazırladığı bu görüntülerin gerçeğe bir hayli yakın görünüyor.

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