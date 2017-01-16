LG G6 modelinde ısı borusu olacak!

Merakla beklenen LG G6 akıllı cep telefonu ile ilgili dikkat çekici bir detay ortaya çıktı. LG G& sısınma problemine karşı özel bir önlem içerecek.

Merakla beklenen LG G6 akıllı cep telefonu ile ilgili dikkat çekici bir detay ortaya çıktı. LG G& sısınma problemine karşı özel bir önlem içerecek.

LG'nin merakla beklenen akıllı telefonu LG G6 modeli için, detaylar her geçen gün ortaya çıkmaya devam ediyor. Akıllı telefonların en çok karşılaştığı sorunlardan biri olan ısınma problemi için LG cephesinden dikkat çeken bir hamle gelecek gibi görünüyor.

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Yoğun kullanım sırasında telefonun en çok ısınan bölgeleri üzerinden geçecek olan ısı boruları, cihazın içindeki sıcaklığı dengeli bir şekilde dağıtarak, hem ısınma sorununu aşacak hem de işlemcinin ısınma nedeniyle frekans hızını düşürüp performans kaybı yaşamasını engelleyecek.

Güney Kore merkezli telefon üreticisi LG, G6 modelinin ısınma sorununa çözüm olması adına, telefonda ısı borularına yer verebilir. Bir cihaz içerisinde sıcaklığı yüzde 6 ile 10 aralığında düşüren bu teknoloji ile LG G6 içerisindeki dahili parçaların ısınmaması sağlanacak. Telefonundaki güvenli bataryasıyla Samsung Galaxy Note 7 modelinin yaşadığı talihsizliği yaşamak istemeyen şirket işi sıkı tutmuş diyebiliriz. LG G6'nın MWC 2017'de tanıtılması bekleniyor.